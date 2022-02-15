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SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığı: Tatbikatlarını tamamlayan askerle üslerine dönüyor

Son dakika haberleri... Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu. Bununla birlikte Ülkemizin yanıbaşında savaş çanları çalıyor! Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması ile tetiklenen bölgedeki askeri hareketlilik, iki ülke arasında olası bir savaş riski endişesini uyandırdı. Askeri uzmanlar, bölgedeki gerilimin bir savaşa neden olabileceği uyarısında bulundu. Peki bölgeden gelen sıcak gelişmeler neler? Rusya ve Ukrayna ordularının askeri güçleri ne durumda? İşte savaşın eşiğindeki iki ülkenin ordularının karşılaştırması...

15.02.2022 12:03 - Son Güncelleme: 15.02.2022 12:22
SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığı: Tatbikatlarını tamamlayan askerle üslerine dönüyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Güney ve Batı Askeri Bölgelerindeki bazı birliklerin tatbikat kapsamındaki görevlerinin tamamlandığını belirtti.

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SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığı: Tatbikatlarını tamamlayan askerle üslerine dönüyor

Söz konusu birliklerin bağlı bulundukları garnizonlara döndüğünü kaydeden Konaşenkov, "Söz konusu birlikler demir yolu ve kara yolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı." dedi.

SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığı: Tatbikatlarını tamamlayan askerle üslerine dönüyor

Konaşenkov, Belarus'ta devam eden tatbikatlara ise yabancı ülkelerin askeri ataşelerinin de davet edildiğini belirterek "Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı kapsamında 19 Şubat'ta gerçek mühimmatlarla atışlar yapılacaktır." diye konuştu.

SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığı: Tatbikatlarını tamamlayan askerle üslerine dönüyor

ABD, Rusya'nın olası Ukrayna işgali için bu haftayı işaret ederken, Ukrayna ordusu ülkesini savunmaya hazır olduğunu, Rusya ise güçlü bir ordunun yanı sıra nükleer silahlara sahip olduğunu vurguluyor.

SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığı: Tatbikatlarını tamamlayan askerle üslerine dönüyor

Rusya ve Ukrayna'daki açık kaynakların yanı sıra dünya ülkelerinin askeri güçlerine ilişkin analitik veri tabanları hazırlayan Global Firepower Kuruluşu (GFP) verilerine göre Rusya ve Ukrayna ordularının mevcut kapasiteleri derlendi.

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