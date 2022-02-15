SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığı: Tatbikatlarını tamamlayan askerle üslerine dönüyor
Son dakika haberleri... Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu. Bununla birlikte Ülkemizin yanıbaşında savaş çanları çalıyor! Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması ile tetiklenen bölgedeki askeri hareketlilik, iki ülke arasında olası bir savaş riski endişesini uyandırdı. Askeri uzmanlar, bölgedeki gerilimin bir savaşa neden olabileceği uyarısında bulundu. Peki bölgeden gelen sıcak gelişmeler neler? Rusya ve Ukrayna ordularının askeri güçleri ne durumda? İşte savaşın eşiğindeki iki ülkenin ordularının karşılaştırması...
15.02.2022 12:03
- Son Güncelleme: 15.02.2022 12:22
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Güney ve Batı Askeri Bölgelerindeki bazı birliklerin tatbikat kapsamındaki görevlerinin tamamlandığını belirtti.