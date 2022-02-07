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    • Dünya
    • 07.02.2022 23:55
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    • 08.02.2022 00:22
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    ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'ya 'Ukrayna' göndermesi: NATO karşılık vermeye hazır

    Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin ABD'den flaş bir açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

    NATO karşılık vermeye hazır

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin ABD'den flaş bir açıklama geldi.

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

    "KUZEY AKIM 2 PROJESİNE SON VERECEĞİZ"
    "Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz."

    Detaylar gelecek...
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