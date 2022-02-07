ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'ya 'Ukrayna' göndermesi: NATO karşılık vermeye hazır

Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin ABD'den flaş bir açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin ABD'den flaş bir açıklama geldi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.
"KUZEY AKIM 2 PROJESİNE SON VERECEĞİZ"
"Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz."