İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor kırdı! Tüm zamanların en yükseği...

Dünya genelinde yaşanan enerji krizi İngiltere'de akaryakıt fiyatlarındaki rekor seviyelere ulaşılmasına sebep oldu.
İngiliz Otomobil Derneği'nden yapılan açıklamada, ülkede ortalama benzin pompa fiyatının litre başına 1,48 sterlin, dizel fiyatının ise litre başına 1,51 sterlini aşarak tüm zamanların rekor seviyelerine ulaştığı bildirildi.
KRİZ YAŞAMA MALİYETİNE BİR ÇENTİK DAHA ATTI
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiliz Otomobil Derneği Sözcüsü Luke Bosdet, "Krizin yaşama maliyeti bir çentik daha arttı." ifadesini kullandı.
İngiliz araç sigorta şirketi RAC Sözcüsü Simon Williams da yaptığı açıklamada, 55 litrelik bir aile otomobilinin yakıt deposunu doldurmanın maliyetinin 81,41 sterline ulaştığını söyledi.
FİYATLARDA YENİ REKORLAR KIRILABİLİR
Williams, "Petrol fiyatının varil başına 100 doların eşiğine gelmesi ve perakendecilerin toptan akaryakıt artışını fiyatlara hızlı bir şekilde geçirmeye istekli olmasıyla, önümüzdeki haftalarda günlük bazda yeni rekorlar kırılabilir." ifadesini kullandı.
Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna sınırındaki artan gerilim nedeniyle bugün 95,56 dolar ile 2014 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü.
İngiltere'de hızla artan enerji fiyatlarının da etkisiyle enflasyon, geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 5,4 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.