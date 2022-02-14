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    • Dünya
    • 14.02.2022 20:34
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    • 14.02.2022 20:48
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    İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor kırdı! Tüm zamanların en yükseği...

    Dünyayı kasıp kavuran enerji krizi İngiltere'de akaryakıt fiyatlarının rekor seviyeleri görmesine sebep oldu. Ülkede ortalama benzin pompa fiyatının litre başına 1,48 sterlin, dizel fiyatının ise litre başına 1,51 sterlini aşarak tüm zamanların rekor seviyelerine ulaştığı bildirildi.

    Pompa rekoru

    Dünya genelinde yaşanan enerji krizi İngiltere'de akaryakıt fiyatlarındaki rekor seviyelere ulaşılmasına sebep oldu.

    İngiliz Otomobil Derneği'nden yapılan açıklamada, ülkede ortalama benzin pompa fiyatının litre başına 1,48 sterlin, dizel fiyatının ise litre başına 1,51 sterlini aşarak tüm zamanların rekor seviyelerine ulaştığı bildirildi.

    KRİZ YAŞAMA MALİYETİNE BİR ÇENTİK DAHA ATTI
    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiliz Otomobil Derneği Sözcüsü Luke Bosdet, "Krizin yaşama maliyeti bir çentik daha arttı." ifadesini kullandı.

    İngiliz araç sigorta şirketi RAC Sözcüsü Simon Williams da yaptığı açıklamada, 55 litrelik bir aile otomobilinin yakıt deposunu doldurmanın maliyetinin 81,41 sterline ulaştığını söyledi.

    FİYATLARDA YENİ REKORLAR KIRILABİLİR
    Williams, "Petrol fiyatının varil başına 100 doların eşiğine gelmesi ve perakendecilerin toptan akaryakıt artışını fiyatlara hızlı bir şekilde geçirmeye istekli olmasıyla, önümüzdeki haftalarda günlük bazda yeni rekorlar kırılabilir." ifadesini kullandı.

    Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna sınırındaki artan gerilim nedeniyle bugün 95,56 dolar ile 2014 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

    İngiltere'de hızla artan enerji fiyatlarının da etkisiyle enflasyon, geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 5,4 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

        Böylece son verilerle birlikte ülkede, yıllık enflasyonun yüzde 7,2 seviyesinde olduğu 1992 yılının mart ayında bu yana en yüksek seviye kaydedilmiş oldu.

        Merkezi Londra'da bulunan Capital Economics, yıllık enflasyonun ülkede bu yılın nisan ayı itibarıyla yüzde 7 seviyesine ulaşmasını bekliyor.

        GAZ VE ELEKTRİK FİYATLARINDAKİ "ÜST FİYAT LİMİTİ"İ 1 NİSAN'DAN İTİBAREN ARTIYOR
        Bu arada, İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, bu ay başında perakende gaz ve elektrik fiyatlarındaki "üst fiyat limiti"nin 1 Nisan'dan itibaren yüzde 54 artırılacağını açıklamıştı.

        Açıklamada, gaz ve elektrik faturalarında fiyat tavanının yıllık 1.277 sterlinden 1.971 sterline yükseltildiği belirtilmişti.

        Küresel gaz fiyatlarında rekor artış yaşandığı ifade edilen açıklamada, tavan fiyatın yükseltilmesinden 22 milyon müşterinin etkilemesinin beklendiği bildirilmişti.

        Söz konusu artışla, otomatik ödeme yapan müşterilerin gaz ve elektrik faturalarında yıllık ortalama 694 sterlin artış olacağı hesaplanıyor.

        Ofgem, 2019'dan bu yana ülkedeki tüketicilerin haklarını korumak için enerji faturalarında üst fiyat limiti uyguluyor.

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