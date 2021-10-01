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    • Dünya
    • 02.10.2021 00:58
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    • 02.10.2021 01:17
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    İngiltere'de petrol krizi: Askerler dağıtım yapacak

    Son dakika haberleri...  İngiltere'de yaşanan petrol krizinde askerler devreye girdi. İngiltere'de silahlı kuvvetler personeli, pazartesiden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlayacak.

    AA
    Petrol krizinde askerler devreye girdi!

    İngiltere'de yaşanan petrol krizi sonrası askerler devreye girdi.

    İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlayacak.

    İLK TESLİMAT PAZARTESİ
    Bir hafta boyunca tankerleri ve benzin istasyonlarının depolarını nasıl dolduracaklarını öğrenen askerler, ilk teslimatları pazartesi sabahı yapacak.

    Ayrıca, 300'e kadar yabancı akaryakıt tankeri sürücüsü de mart ayının sonuna kadar İngiltere'de çalışmak üzere çok kısa sürede göreve başlayacak.

    PETROL İSTASYONLARININ EN AZ YÜZDE 26'SI BOŞ
    İngiltere'de yapılan bir araştırmada, petrol istasyonlarının en az yüzde 26'sında ne benzin ne de dizel bulunuyor.

    Kriz, önceki hafta BP ve Tesco Alliance'ın ülke çapında ağır vasıta sürücüsü sıkıntısı nedeniyle tedarikin kesintiye uğradığını açıklamasının ardından başlamıştı.

        Açıklama sonrası istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazı istasyonlarda akaryakıt bitmişti. Sorunun çözümü için kısa süreli olarak askerlerden yararlanacağı açıklanmıştı.

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        Haberler Dünya İngiltere'de petrol krizi: Askerler dağıtım yapacak
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