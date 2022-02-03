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    • Dünya
    • 04.02.2022 01:17
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    • 04.02.2022 01:38
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    ABD'li eski general Ben Hodges'ten Biden'a "YPG/PKK'ya desteği bırak" mesajı! Erdoğan'ı ziyaret et...

    ABD'nin terör örgütü PKK'ya verdiği açık destek bilinirken ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges'tan çarpıcı bir açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden'a terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteği bırakmasını tavsiye eden Hodges, Biden'a en kısa zamanda Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi gerektiğini belirtti.

    Biden teröre desteği bırak

    ABD terör örgütü PKK'ya her fırsatta askeri ve siyasi yardımda bulunuyor. ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges'tan ABD Başkanı Joe Biden'ın terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteğe ilişkin olay bir açıklama geldi.

    Hodges, Hudson Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Michael Doran'ın sosyal medya üzerinden yaptığı yayına katıldı.

    Doran, Türkiye'nin önemine işaret eden Hodges'a, bu konuda Biden'a tavsiyelerinin ne olacağını söyledi.

    PKK'YA DESTEĞİ BIRAK VE ERDOĞAN'I ZİYARET ET
    Biden'ın işe YPG/PKK'ya verdiği desteği bırakmakla başlaması gerektiğini vurgulayan Hodges, "Biden gelecek 3 ay içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara'da ziyaret etmeli." diye konuştu.

    Hodges, Biden'ın Ukrayna-Rusya krizine ilişkin de bir Karadeniz stratejisi geliştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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