ABD'li eski general Ben Hodges'ten Biden'a "YPG/PKK'ya desteği bırak" mesajı! Erdoğan'ı ziyaret et...

ABD terör örgütü PKK'ya her fırsatta askeri ve siyasi yardımda bulunuyor. ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges'tan ABD Başkanı Joe Biden'ın terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteğe ilişkin olay bir açıklama geldi.
Hodges, Hudson Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Michael Doran'ın sosyal medya üzerinden yaptığı yayına katıldı.
Doran, Türkiye'nin önemine işaret eden Hodges'a, bu konuda Biden'a tavsiyelerinin ne olacağını söyledi.
PKK'YA DESTEĞİ BIRAK VE ERDOĞAN'I ZİYARET ET
Biden'ın işe YPG/PKK'ya verdiği desteği bırakmakla başlaması gerektiğini vurgulayan Hodges, "Biden gelecek 3 ay içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara'da ziyaret etmeli." diye konuştu.
Hodges, Biden'ın Ukrayna-Rusya krizine ilişkin de bir Karadeniz stratejisi geliştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.