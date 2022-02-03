ABD'li eski general Ben Hodges'ten Biden'a "YPG/PKK'ya desteği bırak" mesajı! Erdoğan'ı ziyaret et...

ABD terör örgütü PKK'ya her fırsatta askeri ve siyasi yardımda bulunuyor. ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges'tan ABD Başkanı Joe Biden'ın terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteğe ilişkin olay bir açıklama geldi.

Hodges, Hudson Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Michael Doran'ın sosyal medya üzerinden yaptığı yayına katıldı.