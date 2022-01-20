İran Cumhurbaşkanı Reisi bölge ülkelerinin ele geçirilemediğini belirtti: ABD şu an en zayıf noktasında

ABD'yi "teröristlerle şeytani koalisyon" kurmakla suçlayan Reisi, "Şimdi tekfirci teröristlerin Kafkasya ve Orta Asya'da görevlendirilmesi ile ilgili kapsamlı planlar yapılmaktadır. Diğer taraftan NATO, muhtelif coğrafyalarda nüfuzunu artırma ve yeni kılıflarla bağımsız ülkelerin çıkarlarını tehdit etmenin peşindedir. Batıcı yönetimlerin artması ve bağımsız-milli geleneklere dayanan demokrasilerle mücadele NATO'nun kültürel projelerinin bir parçasıdır. Ortaya konulan yaklaşım ile bu tür planlar yok olmaya doğru gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.