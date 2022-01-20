Yıllardır Afrika'yı sömüren Fransa etkisini yitiriyor! Yükselen güç Türkiye

"TÜRKİYE'NİN ETKİSİNİ GÖZ ARDI EDEMEZ"

Kuzey Afrika'da Fransız algoritmalarının 21'inci yüzyıla her zamankinden daha fazla uyum sağlaması gerektiği aktarılarak, ancak sömürgeciliğin ardından bu durumun pek de kolay olmadığına vurgu yapılarak, "Fransa, 2011'e göre daha az karta sahip ve Türkiye ile Rusya'nın artan etkisini göz ardı edemez." denildi.