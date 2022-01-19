SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı çıkabilir! Başkan Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor

BURADA TEHLİKEDE OLAN ÇOK ŞEY VAR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, düşünce kuruluşu Circle Foundation tarafından düzenlenen Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin Avrupa ve NATO'ya olası etkileri konulu online panelde konuştu. Kalın, iki ülke arasında gelişmeleri Türkiye olarak da büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Çünkü burada tehlikede olan çok şey var. Öncelikle şunu çok net bir şekilde ifade etmeliyim ki; biz Ukrayna'da veya Rusya'da herhangi bir askeri harekat, çatışma veya savaş görmek istemiyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve siyasi egemenliğini ve Ukrayna halkının ve Ukrayna'da eşit vatandaşlar olarak barış içinde yaşayan tüm Ukrayna vatandaşlarının sosyal uyumunu tam olarak destekliyoruz. Herhangi bir savaş görmek istemiyoruz, Suriye'de, Irak'ta ve dünyanın diğer yerlerinde yeterince savaş var. Bu yüzden her iki tarafa, Ukraynalılara ve Ruslara, her türlü askeri müdahaleden kaçınmak için itidalli olmalarını söylüyoruz" dedi.