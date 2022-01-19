Ukrayna'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizinde arabuluculuk teklifinin potansiyeli var

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihay Podolyak, RBK Ukrayna'ya yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın bölgedeki durumu çok iyi anladığını ifade etti.
Erdoğan'ın Ukraynalılar ve Rusların saiklerini çok iyi bildiğini aktaran Podolyak, teklifin şüphesiz "iyi düşünülmüş ve potansiyele sahip olduğunu" belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunları çözmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Türkiye'ye davetini "memnuniyetle karşıladıklarını" bildirmişti.