Çin'de ilk kez Omicron varyantı görüldü! Tüm kentte toplu test uygulanacak





Çin'de Şaanşi eyaletinin merkezi, 13 milyon nüfuslu Şian şehri 23 Aralık'tan bu yana karantina altında bulunuyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerekli kılıyor. Tedbirlerin hayatın olağan akışına müdahalesi ve yarattığı maliyetler zaman zaman tartışmalara yol açıyor.