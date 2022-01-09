Çin'de ilk kez Omicron varyantı görüldü! Tüm kentte toplu test uygulanacak

Tiencın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Yardımcı Direktörü Cang Ying, yaptığı açıklamada, dün şehirde tespit edilen yerel kaynaklı vakalardan 2'sinden alınan numunelerde, Kovid-19'un "BA.1 mutasyonu" olarak da bilinen Omicron varyantına rastlandığını belirtti.
Yerel basındaki haberlerde, enfeksiyon tespit edilen 18 kişinin 15'inin aynı okula ve etüt merkezine devam eden ilkokul öğrencileri olduğu bildirildi. Vakaların hastalık belirtisi gösterip göstermediği bilinmiyor. Çinli sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel vaka toplamına dahil etmiyor, "asemptomatik vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.