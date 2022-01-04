Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı ciddiye alan yok! Blinken ile görüşmek isteyince yardımcısı Sherman'a yönlendirildi

Sosyal medya paylaşımında, Her fırsatta masadan kaçan taraf olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, her fırsatta yaptığı gibi yine Türkiye'yi ABD'li Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman'a şikayet ettiği de belirtildi.