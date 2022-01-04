Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı ciddiye alan yok! Blinken ile görüşmek isteyince yardımcısı Sherman'a yönlendirildi

Avrupa'nın gazına gelerek gerilim politikası güden Yunanistan Türkiye'yi görüştüğü herkese şikayet ederken ciddiye alınmıyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken'le görüşmek isteyen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'a yönlendirildi.
BLINKEN'İN YARDIMCISINA TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Ruth Sherman ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ukrayna ve Balkanlar'daki durumun yanı sıra Türkiye'yi de şikâyet etmeyi ihmal etmedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Ruth Sherman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Yunan Bakan Dendias, ABD'li Sherman ile Ukrayna ve Balkanlar'daki gelişmeleri aldı.
Sosyal medya paylaşımında, Her fırsatta masadan kaçan taraf olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, her fırsatta yaptığı gibi yine Türkiye'yi ABD'li Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman'a şikayet ettiği de belirtildi.