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    • Dünya
    • 04.01.2022 22:48
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    • 04.01.2022 22:57
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    Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı ciddiye alan yok! Blinken ile görüşmek isteyince yardımcısı Sherman'a yönlendirildi

    Son dakika haberleri... Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak adımlar atan ve Türkiye'nin karşı hamleleri sonrası rahatsız olarak Avrupa ve ABD'den yardım isteyen Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yine Türkiye'yi şikayet etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken'le görüşmek isteyen Dendias, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'a yönlendirildi. Sherman'a dahi Türkiye'yi şikayet eden Dendias daha sonra da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud ile yaptığı yüz yüze görüşmede Türkiye'ye yönelik şikayetlerde bulundu.

    Dendias ciddiye alınmıyor

    Avrupa'nın gazına gelerek gerilim politikası güden Yunanistan Türkiye'yi görüştüğü herkese şikayet ederken ciddiye alınmıyor.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken'le görüşmek isteyen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'a yönlendirildi.

    BLINKEN'İN YARDIMCISINA TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ
    Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Ruth Sherman ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ukrayna ve Balkanlar'daki durumun yanı sıra Türkiye'yi de şikâyet etmeyi ihmal etmedi.



    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Ruth Sherman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Yunan Bakan Dendias, ABD'li Sherman ile Ukrayna ve Balkanlar'daki gelişmeleri aldı.

    Sosyal medya paylaşımında, Her fırsatta masadan kaçan taraf olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, her fırsatta yaptığı gibi yine Türkiye'yi ABD'li Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman'a şikayet ettiği de belirtildi.

        SUUDİ ARABİSTAN'A DA ŞİKAYET
        Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud, Atina'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. İki bakanın görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda Dendias, Türkiye'ye yönelik şikâyetlerde bulundu.

        Dendias, "Türkiye'nin bölgede bugüne dek görülmemiş derecede büyük boyutlar kazanan saldırgan bir siyaset izlediğini" yönünde akla hayale sığmayacak bir iddia ortaya attı.

        Dendias ayrıca, "Türkiye bizden adalarımızı silahsızlandırmamızı isterken, Akdeniz'deki en büyük çıkarma kuvveti ve en büyük filosu ile adalarımız boyunca dizildi" iddiasında bulundu.

        Yunan Bakan Nikos Dendias'ın, 9 mevkidaşıyla daha görüştüğü, ABD Dışişleri Bakanı'nın ise görüşmeyi kabul etmeyip, yardımcısı Wendy R. Sherman'ı yönlendirmesi diplomatik çevrelerde gündem oldu.

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        Haberler Dünya Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı ciddiye alan yok! Blinken ile görüşmek isteyince yardımcısı Sherman'a yönlendirildi
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