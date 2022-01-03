Türkiye'nin yükselen bölgesel güç haline gelmesi Yunan basınında paniğe yol açtı





Sabah'ın haberine göre ülke basınında yer alan haberlerde askeri harcamalarına bir yenisini ekleyecek olan Yunan hükümeti, ABD ile yaptığı anlaşmayla yeni bir pozisyon almaya hazırlanıyor.



ABD hükümetinin, kendilerine dört savaş fırkateynin satışına yeşil ışık yaktığını belirten Yunan medyası, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı basın açıklamasını da manşete taşıdı.

Yunan hükümeti ile Fransa arasında imzalanan 6,9 milyar dolar değerindeki dört fırkateyn ve teçhizatının potansiyel satışının onaylandığı anlaşmadan sonra ABD ile gündeme gelen anlaşmanınsa, "ABD dış politikası ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyen bir NATO müttefikinin güvenliğinin güçlendirilmesi" amacıyla yapıldığı bildirildi.