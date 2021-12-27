Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yıl sonu değerlendirme toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bu yıl pek çok sorunlu konuda normalleşme adımları attık. BAE, Mısır, Bahreyn ve İsrail'deki temaslarımızı biliyorsunuz. Bu süreçleri gerçekçi bir yaklaşımla ele alacağız. Keza Fransa'daki ilişkilerdeki gerginliği azaltmaya başladık. Ermenistan ile normalleşme konusunda karşılıklı temsilciler atadık. İstanbul-Erivan uçuşları kısa sürede başlayacak.

"İstanbul-Erivan uçuşları kısa sürede başlayacak"

3+3 formatındaki toplantımızın ilkini gerçekleştirdik.

AFGANİSTAN

Afganistan'da binlerce kız çocuğuna eğitim veriyoruz. Kabul'da bir okul açılması için temaslarımız devam ediyor. Afganistan'ın üniversite sınavı birincisi kızımız Türkiye'de tıp eğitimi görüyor.

Katar ile birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini almak için çalışıyoruz.

BALKANLAR

Balkanların 1990'lara geri dönmesini izin veremeyiz.

DOĞU AKDENİZ

Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı dikkatli bir şekilde koruduk. Kıbrıs'ta egemen eşitlik konusunda iki devletli çözümü uluslararsı gündeme soktuk.

Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın son zamanlardaki tansiyonu yükseltme girişimi son derece tehlikedir. Bu konuda tutumuz bellidir.

Bununla birlikte Yunanistan ile istişari görüşmeleri terkar başlattık. AB ile ilişkileri somu bir şekilde ilertletmek istesek de maalesef AB aynı iradaeyi ortaya koyamadık. Ancak, üç konuda anlaşmaya vardık: sağlık, güvenlik, çevre.

ABD VE RUSYA

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Biden'ın gerçekleştirdiği stratejik ortaklıklar devam ediyor.

Diğer taraftan Rusya ile temaslarımız yakın düzeyde devam etti. Ukrayna'da özellikle Donmbas'ta çözüme ulaşılmasını destekliyoruz. "