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    • 03.01.2022 22:31
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek NATO ve AGİT toplantıları öncesinde Rusya Federasyonu-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslar'daki gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

    Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Blinken telefonda görüştü.

    ELE ALINAN KONULAR
    Görüşmede, gelecek dönemde gerçekleştirilecek NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantıları öncesinde Rusya Federasyonu-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslardaki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü
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