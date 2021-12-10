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    • Dünya
    • 10.12.2021 19:41
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    • 10.12.2021 20:08
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    39 yılın zirvesinde: ABD'de enflasyon fırladı! Biden'dan açıklama geldi

    Son dakika haberleri... ABD'de enflasyon rakamları 39 yılın zirvesini gördü. ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Biden, ülkede 39 yılın zirvesini gören kasım ayı enflasyon rakamlarının dünya genelinde ekonomilerin karşı karşıya olduğu baskıları yansıttığını belirterek gelecek aylarda fiyatlarda düşüş beklediğini ifade etti.

    Biden’dan açıklama geldi!

    ABD'de Kasım ayı enflasyonu 39 yılın zirvesini gördü.

    Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 6,8 ile 39 yılın en yüksek artışını kaydetti.

    BIDEN'DAN AÇIKLAMA
    ABD Başkanı Joe Biden, ülkede 39 yılın zirvesini gören kasım ayı enflasyon rakamlarının dünya genelinde ekonomilerin karşı karşıya olduğu baskıları yansıttığını belirterek gelecek aylarda fiyatlarda düşüş beklediğini ifade etti.

    "SALGINDAN ÇIKARKEN DÜNYA GENELİNDE YAŞANAN BASKILAR..."
    Biden, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'de 1982'den bu yana en yüksek artışı gösteren kasım ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Bugünkü rakamlar, küresel bir salgından çıkarken dünya genelindeki ekonomilerin karşı karşıya olduğu baskıları yansıtıyor, fiyatlar yükseliyor." değerlendirmesini yaptı.

    Kasım ayı verilerinin toplanmasından sonraki haftalarda yaşanan gelişmelerin, fiyat ve maliyet artışının istenen hızda olmasa da yavaşladığını gösterdiğini aktaran Biden, kasım ayı enflasyonunun itici güçlerinden enerji ve araç fiyatlarında düşüşler görüldüğünü anlattı. Biden, gelecek aylarda fiyatların daha da düşeceğini dile getirerek şöyle devam etti:

    "FİYAT ARTIŞLARI AİLE BÜTÇELERİNİ SIKIŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR"
    "Bu gelişmeye rağmen fiyat artışları aile bütçelerini sıkıştırmaya devam ediyor. Raflardaki malları daha pahalı hale getiren tedarik zincirimizde salgınla ilgili zorluklarda ilerleme kaydediyoruz ve önümüzdeki haftalarda bu konuda daha fazla ilerleme bekliyorum."

        ABD ekonomisinin diğer büyük ülkelerin ekonomileri gibi salgın nedeniyle zarar gördüğünü vurgulayan Biden, ancak ABD'deki ekonomik büyümenin neredeyse diğer tüm ülkelerden daha güçlü olduğunu kaydetti. Biden, "Ancak tüketiciler bu toparlanmadan emin olmadan önce fiyatları ve maliyetleri düşürmemiz gerekiyor. Bu, yönetimimin en önemli hedefi." ifadelerini kullandı.

        ABD ÇALIŞMA BAKANLIĞININ AÇIKLADIĞI VERİLER
        ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, TÜFE kasımda aylık yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken yıllık bazda beklentiler dahilinde yüzde 6,8 arttı.

        ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı.

        Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, bu dönemde yüzde 0,7 artması öngörülüyordu. TÜFE, ekimde ise aylık bazda yüzde 0,9 artmıştı.

        EN YÜKSEK ARTIŞI ENERJİ FİYATLARI GÖSTERDİ
        Ülkede TÜFE, kasımda yıllık bazda yüzde 6,8 artarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

        Haziran 1982'den bu yana kaydedilen en büyük yükselişi gösteren yıllık enflasyon, ekimde de yıllık bazda yüzde 6,2 artmıştı.

        Enerji, barınma, gıda, ikinci el araç ve yeni araç endekslerindeki artışlar kasımda da tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili olmaya devam etti. Bu dönemde en yüksek artışı gösteren enerji endeksi, aylık yüzde 3,5 ve yıllık yüzde 33,3 arttı.

        ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLER DAHİLİNDE GERÇEKLEŞTİ
        Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise kasımda aylık yüzde 0,5 artarak beklentilerle paralel bir seyir izledi.

        Çekirdek enflasyon, yıllık bazda da yüzde 4,9 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

        Çekirdek TÜFE ekimde, aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 4,6 artmıştı.

        Analistler, enflasyonun art arda 9 ay boyunca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini, küresel emtia rallisi, artan talep, ücret baskıları, tedarik zinciri aksamaları ve geçen yıla göre düşük baz etkisinin fiyatları yukarı çekmeye devam ettiğini belirtti.

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