39 yılın zirvesinde: ABD'de enflasyon fırladı! Biden'dan açıklama geldi

ABD'de Kasım ayı enflasyonu 39 yılın zirvesini gördü.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 6,8 ile 39 yılın en yüksek artışını kaydetti.
BIDEN'DAN AÇIKLAMA
ABD Başkanı Joe Biden, ülkede 39 yılın zirvesini gören kasım ayı enflasyon rakamlarının dünya genelinde ekonomilerin karşı karşıya olduğu baskıları yansıttığını belirterek gelecek aylarda fiyatlarda düşüş beklediğini ifade etti.
"SALGINDAN ÇIKARKEN DÜNYA GENELİNDE YAŞANAN BASKILAR..."
Biden, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'de 1982'den bu yana en yüksek artışı gösteren kasım ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Bugünkü rakamlar, küresel bir salgından çıkarken dünya genelindeki ekonomilerin karşı karşıya olduğu baskıları yansıtıyor, fiyatlar yükseliyor." değerlendirmesini yaptı.
Kasım ayı verilerinin toplanmasından sonraki haftalarda yaşanan gelişmelerin, fiyat ve maliyet artışının istenen hızda olmasa da yavaşladığını gösterdiğini aktaran Biden, kasım ayı enflasyonunun itici güçlerinden enerji ve araç fiyatlarında düşüşler görüldüğünü anlattı. Biden, gelecek aylarda fiyatların daha da düşeceğini dile getirerek şöyle devam etti:
"FİYAT ARTIŞLARI AİLE BÜTÇELERİNİ SIKIŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR"
"Bu gelişmeye rağmen fiyat artışları aile bütçelerini sıkıştırmaya devam ediyor. Raflardaki malları daha pahalı hale getiren tedarik zincirimizde salgınla ilgili zorluklarda ilerleme kaydediyoruz ve önümüzdeki haftalarda bu konuda daha fazla ilerleme bekliyorum."