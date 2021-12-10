39 yılın zirvesinde: ABD'de enflasyon fırladı! Biden'dan açıklama geldi

Kasım ayı verilerinin toplanmasından sonraki haftalarda yaşanan gelişmelerin, fiyat ve maliyet artışının istenen hızda olmasa da yavaşladığını gösterdiğini aktaran Biden, kasım ayı enflasyonunun itici güçlerinden enerji ve araç fiyatlarında düşüşler görüldüğünü anlattı. Biden, gelecek aylarda fiyatların daha da düşeceğini dile getirerek şöyle devam etti:

"FİYAT ARTIŞLARI AİLE BÜTÇELERİNİ SIKIŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR"

"Bu gelişmeye rağmen fiyat artışları aile bütçelerini sıkıştırmaya devam ediyor. Raflardaki malları daha pahalı hale getiren tedarik zincirimizde salgınla ilgili zorluklarda ilerleme kaydediyoruz ve önümüzdeki haftalarda bu konuda daha fazla ilerleme bekliyorum."