"Pegasus" ile dünyada binlerce kişiyi takip eden işgalci İsrail'den bir hamle daha...

Afrika'dan Avrupa'ya en az 10 ülke hükümetinin NSO Grup'un müşterisi olduğu ve casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunulmuştu.

CASUS YAZILIM BİNLERCE TELEFONU TAKİBE ALDI

İddiaya göre, dünya genelinde 50 binden fazla telefon numarası, bu casus yazılım tarafından izlemeye alındı.