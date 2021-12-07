"Pegasus" ile dünyada binlerce kişiyi takip eden işgalci İsrail'den bir hamle daha...

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanlığına bağlı Savunma İhracatı Kontrol Kurumu, "son kullanıcı beyanı" koşullarını güncelleyerek denetimlerin sıkılaştırıldığını duyurdu.
SİBER VEYA İSTİHBARAT SİSTEMLERİNİN İHRACAT KOŞULLARI
Açıklamada, siber veya istihbarat sistemlerini almak isteyen devletlerin ihracat izni alabilmeleri için "son kullanıcı beyanını" imzalaması gerektiği belirtildi.
İŞGALCİ İSRAİL KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU
İsrail'in siber sistem ihracatında önceden uyguladığı denetimin güncellendiği aktarılırken, siber sistemlerin "sadece hükümetlere ve özellikle araştırma, soruşturma, terör, suçun önlenmesi" amacıyla satıldığı savunuldu.