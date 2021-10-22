Macron "açıklama" istemişti... İsrail basını Fransa ile gizli görüşmeyi duyurdu! Pegasus krizi derinleşiyor

Haluta'nın burada Fransız mevkidaşı Emmanuel Bonne ile NSO Group'a ait Pegasus casus yazılım krizini görüştüğü ifade edildi.

Görüşmede Haluta'nın Bonne'ye İsrail'in Pegasus yazılımına ilişkin yürüttüğü soruşturmaya dair bilgi verdiği ve casus yazılım nedeniyle Tel Aviv ile Paris arasında yaşanan krizi sonlandırmak için bir öneri sunduğu kaydedildi.