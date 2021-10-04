İsrail istihbaratından personel alan "Şeytan Dili" Türkiye'de de tespit edildi! Gazeteciler ve siyasetçileri takip ediyor

Siber güvenlik şirketi ESET'in hazırladığı raporda Candiru'nun geliştirdiği casus yazılıma Devil's Tongue (Şeytan Dili) ismi verildiği aktarıldı. Bu yazılımın birçok kurum ve kuruluş tarafından kullanıldığının aktarıldığı raporda gazetecileri ve muhalifleri takip etmek için bu yazılımın geliştirildiği belirtildi. Avrupa ve Orta Doğu'daki birçok ülkede bu yazılımın tespit edildiğini aktaran ESET'in raporunda, "DevilsTongue, üçüncü partilere satıldı fakat bu yazılımı kullananlar insan hakları savunucuları, muhalifler, gazeteciler, aktivistler ve siyasetçileri takip etmek için kullanılabiliyor" ifadesi yer aldı.

TÜRKİYE DE HEDEFTE

Raporda, "Devil's Tongue isimli casus yazılım verilerimize göre, Arnavutluk, Rusya, İsrail, Filistin, Türkiye ve diğer ülkelerde tespit edildi" denildi.