İsrail istihbaratından personel alan "Şeytan Dili" Türkiye'de de tespit edildi! Gazeteciler ve siyasetçileri takip ediyor

Alışverişten kitap okumaya hatta spor aktivitelerine kadar birçok alanda kullandığımız dijital mecralardaki, casus yazılım tehlikesine dikkat. Tel-Aviv merkezli Candiru isimli yazılım şirketinin geliştirdiği üst düzey casus yazılım Devil's Tongue'ın (Şeytan Dili) Filistin, Arnavutluk, Rusya, Türkiye ve Filistin'deki bilgisayarlara bulaştığı belirlendi.
CASUS YAZILIMIN ADI: ŞEYTAN DİLİ
Siber güvenlik şirketi ESET'in hazırladığı raporda Candiru'nun geliştirdiği casus yazılıma Devil's Tongue (Şeytan Dili) ismi verildiği aktarıldı. Bu yazılımın birçok kurum ve kuruluş tarafından kullanıldığının aktarıldığı raporda gazetecileri ve muhalifleri takip etmek için bu yazılımın geliştirildiği belirtildi. Avrupa ve Orta Doğu'daki birçok ülkede bu yazılımın tespit edildiğini aktaran ESET'in raporunda, "DevilsTongue, üçüncü partilere satıldı fakat bu yazılımı kullananlar insan hakları savunucuları, muhalifler, gazeteciler, aktivistler ve siyasetçileri takip etmek için kullanılabiliyor" ifadesi yer aldı.
TÜRKİYE DE HEDEFTE
Raporda, "Devil's Tongue isimli casus yazılım verilerimize göre, Arnavutluk, Rusya, İsrail, Filistin, Türkiye ve diğer ülkelerde tespit edildi" denildi.
Aynı raporda, "Temmuz 2021 yılında yazılım geliştiricisi Citizen Lab ve Microsoft Threat Intelligence Center (Microsoft Tehdit İstihbarat Merkezi) tarafından hazırlanan araştırmada Devil's Tongue isimli zararlı yazılımın şaibeli İsrailli yazılım şirketi Candiru tarafından geliştirildiği belirtildi. Bu raporlara göre Devil's Tongue isimli yazılımın üçüncü parti kurum ve kuruluşlara satıldığı ve insan hakları savunucuları, gazeteciler ve aktivistlere karşı kullanılabileceği aktarıldı" ifadesi kullanıldı.
KAMERAYI VE MİKROFONU DA AÇABİLİYOR
Bilgisayarlara sahte linkler üzerinden bulaştığı tahmin edilen yazılımın arka planda kullanıcı fark etmeden şifreleri ve belgeleri çalmaya imkan tanıdığı aktarıldı.