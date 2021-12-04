Hayat Micheal Jordan'a güzel! Kariyerinde milyarlarca dolarlık gelir elde etti

NBA'deki Chicago Bulls takımının efsane ismi Micheal Jordan, tüm zamanların en iyi basketbolcusu olarak tarihe geçti. Potaya uçarak attığı smaçlarıyla ünlendi! Hatta sırf bu nedenle ona 'Air Jordan' ismi bile verildi. Bugün, 58 yaşında olan efsane sporcu 1998'de emekliliğini ilan etti. Buna rağmen kazanmaya devam etti! Spor giyim markası Nike'la yaptığı anlaşmayla yılda 120 milyon sterlini cebe indirdi!

ASANSÖRÜ BİLE VAR

1.6 milyar dolar servete sahip olan Jordan, 2015'te ilk milyarder sporcu seçildi. Çok sayıda yatırımı bulanan Jordan, son olarak lüks teknesiyle gündeme geldi. Öyle ki Jordan, 2019'da aldığı Joy isimli teknesine tam 6 milyon sterlin ödedi! Güvertesinde jakuzi ve spor salonu bulunan tekne aynı zamanda tam bir basketbol sahasına da sahipti! 70 metre uzunluğundaki teknede, asansör bile olması dikkat çekti.

5 GÜVERTESİ 8 TANE DE KAMARASI VAR

70 metre uzunluğundaki teknede 5 güverte, 8 kamara bulunuyor. Her odada granit kaplı banyolar yer alıyor. 270 derece okyanus manzarası sunan tekne gece ve soğuk günlerde soğuğu dışarıda tutmak için cam yalıtımı var.

NIKE'IN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

NIKE'ın kurucusu Phil Knight, havalı tabanlı ayakkabının reklamı için 1984'te Jordan'la 5 yıllığına 250 bin dolarlık anlaşma yaptı. Bunun üzerine Jordan, maçlara kendi adını taşıyan Air Jordan'la çıktı. Ayakkabı piyasaya çıktığı ilk sene tam 100 milyon dolarlık satış rekoru kırdı! Bugün bile Air Jordan modelleri milyonlarca adet satıyor.