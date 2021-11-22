İngiliz basını terör örgütleri YPG-DEAŞ arasındaki kirli alışverişi bir kez daha belgeledi!

TANIKLAR KONUŞTU
PKK/YPG terör örgütü güdümü altında bulunan Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Hol Kampı'nda tutuklu bulunan DEAŞ mensuplarının, YPG terör üyeleri ile çeşitli anlaşmalar sağladığı ortaya çıkmıştı. SDG tarafından sağlanan anlaşmada, kampta bulunan DEAŞ'lıların üç ay süreyle eğitime tabi tutulmasının ardından eğitimi bitirmeyi takip eden üç yılda SDG bünyesinde faaliyet göstereceği bilgileri kanıtlanmıştı.
Teslim olan teröristlerin itiraflarıyla gündeme gelen bu kirli ittifak, bu kez de İngiliz basını tarafından gündeme getirildi. İngiliz The Guardian, hazırladığı özel dosyada Suriye'de terör örgütlerinin iş birliğini manşete taşıdı.
The Guardian'a konuşan iki eski DEAŞ mensubu, SDG tarafından kontrol edilen hapishanelerdeki rüşvet skandalını anlattı.