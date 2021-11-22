İngiliz basını terör örgütleri YPG-DEAŞ arasındaki kirli alışverişi bir kez daha belgeledi!





Mahkumları bırakmak için kişi başı 8 bin dolar talep eden terör örgütü, para karşılığı serbest bıraktıkları terör örgütü mensuplarına belge de imzalattı. Buna göre salıverilmelerinin şartı olarak o dönemde YPG tarafından kontrol edilen bölgeleri terk etme zorunluluğunun da aralarında bulunduğu maddelerde, 'yeniden silahlı bir örgüte katılmama' şartı da yer aldı.



İngiliz gazeteye konuşan iki eski tanık, kendilerinin de bu anlaşma ve para karşılığında salıverildikten sonra El Hol Kampı'nda bulunan aileleriyle yaşamaya gittiklerini açıkladı. Sabah'ta yer alan habere göre, 2019 yılına kadar DEAŞ terör örgütü çatısı altında olduklarını itiraf eden teröristlerin bu ifadeleri, kirli iş birliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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