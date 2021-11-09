Çin'de yeni tip koronavirüse karşı yeni geliştirilen ilaçtan büyük başarı! Tüm varyantlara karşı tam etkili...

Öte yandan, Çin ve ABD'de faaliyet gösteren Brii Bionsciences şirketi, "BRII-96" ve "BRII-198" adını verdiği iki antikoru birleştiren ilacın acil kullanımına onay verilmesi için ABD İlaç ve Gıda İdaresine başvurdu.

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