Çin'de yeni tip koronavirüse karşı yeni geliştirilen ilaçtan büyük başarı! Tüm varyantlara karşı tam etkili...

China Daily gazetesinde yer alan habere göre, "DXP-604" adı verilen antikorun laboratuvar çalışmalarında virüsün tüm mutasyonlarına karşı etkili olduğunu vurgulayan Sunnıy, bu antikor kullanılarak üretilen bir ilacın Beijing Ditan Hastanesinde ikinci aşama klinik denemelerine başlandığını belirtti.
Sunnıy, şimdiye dek 14 hasta üzerinde denenen ilacın virüs semptomlarını gidermede başarı gösterdiğini kaydetti.
ŞİRKET ONAY İÇİN ABD İLAÇ VE GIDA İDARESİNE BAŞVURDU
Öte yandan, Çin ve ABD'de faaliyet gösteren Brii Bionsciences şirketi, "BRII-96" ve "BRII-198" adını verdiği iki antikoru birleştiren ilacın acil kullanımına onay verilmesi için ABD İlaç ve Gıda İdaresine başvurdu.
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