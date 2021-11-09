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    • Dünya
    • 09.11.2021 09:54
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    • 09.11.2021 10:13
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    Çin'de yeni tip koronavirüse karşı yeni geliştirilen ilaçtan büyük başarı! Tüm varyantlara karşı tam etkili...

    Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen bazı ilaç ve tedavilerin klinik denemelerinde umut vadeden sonuçlar alındığı açıklandı. Pekin Genom Bilimi İleri Yenilik Merkezi Direktörü Sunnıy Şie, Kovid-19'un tüm varyantlarına karşı tam etkili bir antikor keşfettiklerini bildirdi. Haberin detayları...

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    Tüm varyantlara karşı tam etkili ilaç üretildi...

    China Daily gazetesinde yer alan habere göre, "DXP-604" adı verilen antikorun laboratuvar çalışmalarında virüsün tüm mutasyonlarına karşı etkili olduğunu vurgulayan Sunnıy, bu antikor kullanılarak üretilen bir ilacın Beijing Ditan Hastanesinde ikinci aşama klinik denemelerine başlandığını belirtti.

    Sunnıy, şimdiye dek 14 hasta üzerinde denenen ilacın virüs semptomlarını gidermede başarı gösterdiğini kaydetti.

    ŞİRKET ONAY İÇİN ABD İLAÇ VE GIDA İDARESİNE BAŞVURDU

    Öte yandan, Çin ve ABD'de faaliyet gösteren Brii Bionsciences şirketi, "BRII-96" ve "BRII-198" adını verdiği iki antikoru birleştiren ilacın acil kullanımına onay verilmesi için ABD İlaç ve Gıda İdaresine başvurdu.

    YÜZDE 78 ORANINDA AZALTTI

        Şirket, Tsinghua Üniversitesi ve Şıncın Üçüncü Halk Hastanesinin iş birliğiyle geliştirdiği ilaç için yürüttüğü üçüncü aşama klinik denemelerde, ilacın Kovid-19 hastalarında ölüm ve hastanede tedavi oranlarını yüzde 78 oranında azalttığının gözlendiğini bildirdi.

        ÖNLEYİCİ TEDAVİ AMACIYLA KULLANILABİLECEK

        Şirketin Başkanı ve Üst Yöneticisi Hong Ci, aşılamanın halen virüse karşı en önemli mücadele aracı olduğunu, fakat antikor tedavilerinin de yarattığı hızlı bağışıklık tepkisiyle virüs taşıyan fakat henüz belirti göstermeyen veya virüs taşıyanlarla yakın temasta bulunan kişilerde önleyici tedavi amacıyla kullanılabileceğini vurguladı.

        Çin'de Kovid-19'a karşı onaylanmış bir ilaç veya tedavi bulunmuyor.

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        Haberler Dünya Çin'de yeni tip koronavirüse karşı yeni geliştirilen ilaçtan büyük başarı! Tüm varyantlara karşı tam etkili...
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