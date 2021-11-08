Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu. Bir önceki haftayla kıyaslandığında İstanbul ve Ankara'da düşüş gözlemlenirken İzmir'de artış yaşandı. 23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bakımından ilk 10 il arasında yer alan Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Osmaniye'nin bir önceki haftada da en çok vaka artışı gösteren iller arasında olması dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosuna göre, dün 347 bin 783 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi.