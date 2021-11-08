Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Kanser ve kalp hastalıklarından koruyan...

İstanbul'un en büyük Kovid merkezlerinden biri olan Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde acile başvuran, serviste takip edilen ya da yoğun bakıma kaldırılmış hastalar üzerinde yapılan bir çalışma, virüsün kısa bir süre içinde vücudu kanser ve kalp hastalıklarından koruyan protein düzeylerini çok düşürdüğünü ortaya koydu. Üstelik Kovid'i ağır geçiren hastalarda bu protein düzeylerinin eski haline dönemediği de gösterildi. Kovid-19'un yarattığı bu etkiyi dünyada ilk kez ortaya koyan araştırma, dünyanın en büyük kalp kongresi olan Amerikan Kalp Derneği'nin kongresinde de ödül aldı.