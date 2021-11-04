Ukraynalı Milletvekili Geo Leros, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e el hareketi çekti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan Ukrayna Parlamentosu'nda bir milletvekili konuşması esnasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e el hareketi yaptı.
"SEN BU ÜLKENİN EN BAŞTAKİ HAİNİSİN"
Konuşmasını bitirdiği sırada Leros, Devlet Başkanı Zelenskiy'e dönerek el hareketi yapmasının ardından kürsüyü terk etti.
Gerginliğin yükseldiği anlar parlamentonun kameralarına yansırken, yaşanan olayın ardından Zelenskiy'nin partisi, Milletvekili Leros hakkında Ukrayna Parlamentosu'na şikayette bulundu.