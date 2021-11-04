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    • Dünya
    • 04.11.2021 21:58
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    • 04.11.2021 22:12
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    Ukraynalı Milletvekili Geo Leros, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e el hareketi çekti

    Ukrayna Parlamentosu'nda Ukraynalı Milletvekili Geo Leros, yaptığı konuşmasının sonunda Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e dönerek el hareketi yaptı. Haberin detayları...

    İHA
    Vladimir Zelenskiy’e el hareketi çekti

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan Ukrayna Parlamentosu'nda bir milletvekili konuşması esnasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e el hareketi yaptı.

    "SEN BU ÜLKENİN EN BAŞTAKİ HAİNİSİN"

    Parlamentoda söz hakkı alarak mikrofonun başına geçen Ukraynalı Milletvekili Geo Leros, doğruları savunduğunu belirterek, "Doğru söylemekten korkmuyorum. İstersen kolluk kuvvetlerini üzerime salabilirsin. Sen bu ülkenin en baştaki hainisin" ifadelerini kullandı.

    Konuşmasını bitirdiği sırada Leros, Devlet Başkanı Zelenskiy'e dönerek el hareketi yapmasının ardından kürsüyü terk etti.

    Gerginliğin yükseldiği anlar parlamentonun kameralarına yansırken, yaşanan olayın ardından Zelenskiy'nin partisi, Milletvekili Leros hakkında Ukrayna Parlamentosu'na şikayette bulundu.
        Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
        Haberler Dünya Ukraynalı Milletvekili Geo Leros, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e el hareketi çekti
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