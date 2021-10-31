Ukrayna SİHA’lar ile Rus savunma sistemini dağıttı Yunan’ın etekleri tutuştu! Manşetten böyle verdiler

Ukrayna'da başarılı bir anlaşma olması durumunda, bu füzeler ülkenin savaş gemilerini donatacak. Ukrayna uçaklarına da Brimstone füzeleri yerleştirme olasılığı düşünülüyor. Geliştiriciye göre, 50 kilogram ağırlığında ve 1,8 metre uzunluğundaki bu füzelerin vurabileceği hedef aralığı, hızlı hareket eden ve manevra yapabilen araçlardan tanklara, depolara ve gemilere kadar uzanıyor.