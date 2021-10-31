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Haberler Dünya Ukrayna SİHA'lar ile Rus savunma sistemini dağıttı Yunan'ın etekleri tutuştu! Manşetten böyle verdiler

Ukrayna SİHA'lar ile Rus savunma sistemini dağıttı Yunan'ın etekleri tutuştu! Manşetten böyle verdiler

Dünya Dağlık Karabağ ve Libya'daki SİHA başarısının hala etkisinde. Birçok ülke SİHA almak istediğini açıklarken bazı ülkeler ise SİHA'lardan korkuyor. SİHA'ların korkulu rüya olduğu ülkelerin başında ise Yunanistan geliyor. Yunanistan, Ukrayna'nın Rus savunma sistemini SİHA'lar ile dağıtmasını manşetine taşıdı. Atina'yı alarma geçiren durum ile ilgili Yunan medyası Batı dünyasında alarm zilleri çaldığını yazdı.

31.10.2021 09:28 - Son Güncelleme: 31.10.2021 09:28
Ukrayna SİHA’lar ile Rus savunma sistemini dağıttı Yunan’ın etekleri tutuştu! Manşetten böyle verdiler

Donbass bölgesinde Bayraktar SİHA'ların kullanılmasıyla, Türkiye yapımı drone'ların oyunun kurallarını bir kez daha değiştirdiğini gösterdi. Ukrayna'nın İngiltere'den Brimstone füzelerini de almak istediğinin bildirildiği haberde, asıl odak noktası Bayraktar TB2'lerdi.

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Ukrayna SİHA’lar ile Rus savunma sistemini dağıttı Yunan’ın etekleri tutuştu! Manşetten böyle verdiler

"Donbass'ta Bayraktar'ın Granitnoye yakınlarındaki saldırısının yankıları bitmemiş gibi görünüyor" ifadeleri kullanılan haber şöyle devam etti: Aksine mesele uluslararası boyuta ulaştı. Kiev, bunu kullanarak, zaten tansiyonun yeniden tırmanışa geçtiği Donbass krizinde el yükseltti.

Ukrayna SİHA’lar ile Rus savunma sistemini dağıttı Yunan’ın etekleri tutuştu! Manşetten böyle verdiler

İNGİLTERE'DEN KARADAN KARAYA FÜZE
Savunma Bakanlığı Askeri-Teknik Politika, Silah Geliştirme ve Askeri Teçhizat Dairesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için uzaktan hedefleri vurabilen İngiliz Brimstone karadan karaya füzeler satın alma olasılığını doğruladı.

Ukrayna SİHA’lar ile Rus savunma sistemini dağıttı Yunan’ın etekleri tutuştu! Manşetten böyle verdiler

Ukrayna'da başarılı bir anlaşma olması durumunda, bu füzeler ülkenin savaş gemilerini donatacak. Ukrayna uçaklarına da Brimstone füzeleri yerleştirme olasılığı düşünülüyor. Geliştiriciye göre, 50 kilogram ağırlığında ve 1,8 metre uzunluğundaki bu füzelerin vurabileceği hedef aralığı, hızlı hareket eden ve manevra yapabilen araçlardan tanklara, depolara ve gemilere kadar uzanıyor.

Ukrayna SİHA’lar ile Rus savunma sistemini dağıttı Yunan’ın etekleri tutuştu! Manşetten böyle verdiler

AVRUPA'NIN BAYRAKTAR TEPKİSİNİN ARKASINDA ABD VAR
Avrupa'nın endişe duymasının nedenlerinden biri de bu ve Ukrayna'nın "Bayraktar" kullanmasını da kınadılar. Ancak bu tepkinin arka planında, Batılı ülkelere Ukrayna'ya yönelik silah ambargosunu kaldırma çağrısı yapan ABD yer alıyor.

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