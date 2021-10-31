Ukrayna SİHA'lar ile Rus savunma sistemini dağıttı Yunan'ın etekleri tutuştu! Manşetten böyle verdiler
Dünya Dağlık Karabağ ve Libya'daki SİHA başarısının hala etkisinde. Birçok ülke SİHA almak istediğini açıklarken bazı ülkeler ise SİHA'lardan korkuyor. SİHA'ların korkulu rüya olduğu ülkelerin başında ise Yunanistan geliyor. Yunanistan, Ukrayna'nın Rus savunma sistemini SİHA'lar ile dağıtmasını manşetine taşıdı. Atina'yı alarma geçiren durum ile ilgili Yunan medyası Batı dünyasında alarm zilleri çaldığını yazdı.
31.10.2021 09:28
- Son Güncelleme: 31.10.2021 09:28
İNGİLTERE'DEN KARADAN KARAYA FÜZE
Savunma Bakanlığı Askeri-Teknik Politika, Silah Geliştirme ve Askeri Teçhizat Dairesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için uzaktan hedefleri vurabilen İngiliz Brimstone karadan karaya füzeler satın alma olasılığını doğruladı.
Ukrayna'da başarılı bir anlaşma olması durumunda, bu füzeler ülkenin savaş gemilerini donatacak. Ukrayna uçaklarına da Brimstone füzeleri yerleştirme olasılığı düşünülüyor. Geliştiriciye göre, 50 kilogram ağırlığında ve 1,8 metre uzunluğundaki bu füzelerin vurabileceği hedef aralığı, hızlı hareket eden ve manevra yapabilen araçlardan tanklara, depolara ve gemilere kadar uzanıyor.