Rusya yığınak yapmaya başladı! ABD harekete geçti! CIA Başkanı Burns Moskova'da...

Kremlin Sözcüsü bunun yanında, "Askeri teçhizatımızı ya da ordu güçlerimizi Rusya Federasyonu toprakları üstünde bir yerden bir yere konuşlandırmak, sadece bizi ilgilendiren bir konu, bizim bileceğimiz iş" vurgusunu yaptı.

UKRAYNA: İLAVE KONUŞLANDIRMAYA RASTLAMADIK