ABD, George Soros dahil 18 dolar milyarderine Kovid-19 yardım çeki göndermiş

Dünyanın en tehlikeli zenginlerinden kabul edilen kaos finansörü George Soros'a akıl almaz yardım ABD'den geldi.
ProPublica'nın ABD Vergi Dairesi kayıtlarına dayandırdığı habere göre, Soros'a, vergi sistemindeki boşluklardan kaynaklı nedenlerle yıllık kazancı en fazla 75 bin dolar olan kişilere yapılan 1200 dolarlık teşvik çeklerinden 2 veya 3 defa yollandığı tespit edildi.
BLACKWATER'IN ESKİ CEO'SU ERİK PRİNCE DE VAR
Aynı kayıtlara göre, aralarında Irak'ta katliamlara karışmakla eleştirilen özel güvenlik şirketi Blackwater'ın eski CEO'su Erik Prince, Lehman Brothers'ın eski CEO'su Dick Fuld gibi kamuoyunda tanınan zenginlerin de bulunduğu 18 milyardere ve 270 multimilyonere söz konusu teşvik çeklerinden gönderildi.
Dick Fuld
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