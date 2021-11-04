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    • Dünya
    • 05.11.2021 01:31
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    • 05.11.2021 01:46
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    ABD, George Soros dahil 18 dolar milyarderine Kovid-19 yardım çeki göndermiş

    "O bir isyan mühendisi... Dünyanın en karanlık isimlerinden kabul ediliyor" dersek abartmış olmayız. ABD'de, aralarında Macar Yahudisi George Soros'un da bulunduğu en az 18 dolar milyarderine ve 270 multimilyonere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşük gelirlilere yapılan para yardımlarından gönderildiği açıklandı. Haberin detayları...

    AA
    ABD, Soros’a para yardımı yapmış

    Dünyanın en tehlikeli zenginlerinden kabul edilen kaos finansörü George Soros'a akıl almaz yardım ABD'den geldi.

    ProPublica'nın ABD Vergi Dairesi kayıtlarına dayandırdığı habere göre, Soros'a, vergi sistemindeki boşluklardan kaynaklı nedenlerle yıllık kazancı en fazla 75 bin dolar olan kişilere yapılan 1200 dolarlık teşvik çeklerinden 2 veya 3 defa yollandığı tespit edildi.

    BLACKWATER'IN ESKİ CEO'SU ERİK PRİNCE DE VAR

    Aynı kayıtlara göre, aralarında Irak'ta katliamlara karışmakla eleştirilen özel güvenlik şirketi Blackwater'ın eski CEO'su Erik Prince, Lehman Brothers'ın eski CEO'su Dick Fuld gibi kamuoyunda tanınan zenginlerin de bulunduğu 18 milyardere ve 270 multimilyonere söz konusu teşvik çeklerinden gönderildi.

    Dick Fuld

    DEVASA VARİYET

        Haberde, Soros'un net varlığının 9 milyar dolara yakın olduğu bilgisi paylaşıldı.

        Eric Prince

        Soros'un sözcüsü, ortaya çıkan yardımlarla ilgili "George, teşvik çeklerini geri gönderdi. O kesinlikle böyle bir talepte bulunmadı." açıklamasında bulundu.

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        Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
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