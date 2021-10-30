Bayraktar TB2 SİHA'yla gerçekleştirilen operasyon sonrası Rusya öfkelendi: Ukrayna çok tehlikeli bir oyun oynuyor

Ukrayna yaptığı açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların obüslerle açtığı ateşte bir askerinin hayatını kaybetmesi, iki askerinin de yaralanması üzerine Bayraktar B2 SİHA'sıyla bir obüsü imha ettiğini duyurmuştu. 26 Ekim'de Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaşan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, böylece Bayraktar insansız hava aracını ilk kez muharebede kullanmış oldu.

KREMLİN TEDİRGİN

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Ukrayna saldırısı sonrası şöyle konuşmuştu: