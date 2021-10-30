Bayraktar TB2 SİHA'yla gerçekleştirilen operasyon sonrası Rusya öfkelendi: Ukrayna çok tehlikeli bir oyun oynuyor

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın sahip olduğu ve Rus destekli güçlere karşı kullanılan Türk İHA/SİHA'larına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve Ukrayna'yı uyardı.
RUS DİPLOMAT: TEHLİKELİ BİR OYUN
Nebenzia, Ukrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın alması ve Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı kullanmasına ilişkin bir soruya karşılık, "Ukrayna çok tehlikeli bir oyun oynuyor. İnsansız hava araçları ile oyunu Ukrayna'nın hayal bile edemeyeceği sonuçlara yol açabilir. Tehlikeli bir oyun oynadığının farkına varmalı" yanıtını verdi.
UKRAYNA İLK KEZ RUSYA'YA KARŞI KULLANDI