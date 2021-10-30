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    • Dünya
    • 30.10.2021 09:20
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    • 30.10.2021 09:54
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    Bayraktar TB2 SİHA'yla gerçekleştirilen operasyon sonrası Rusya öfkelendi: Ukrayna çok tehlikeli bir oyun oynuyor

    Ukrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'lar alması Rusya'yı rahatsız etti. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Rus ayrılıkçılara ait topçu mevzinin vurulması sonrası, "Ukrayna çok tehlikeli bir oyun oynuyor. İnsansız hava araçlarıyla hayal edemeyecekleri sonuçlara yol açabilirler. Bunun farkına varmalılar" tepkisini gösterdi. Öte yandan Baykar, Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, 13 ülkeye ihraç ediliyor. Haberin detayları...

    Ukrayna Bayraktar SİHA’yla Rusları vurdu! Rusya çıldırdı

    Türkiye'nin SİHA/İHA teknolojisindeki yükselen gücü bölgenin jeopolitiğine etki etki ediyor.

    Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın sahip olduğu ve Rus destekli güçlere karşı kullanılan Türk İHA/SİHA'larına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve Ukrayna'yı uyardı.

    RUS DİPLOMAT: TEHLİKELİ BİR OYUN

    Nebenzia, Ukrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın alması ve Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı kullanmasına ilişkin bir soruya karşılık, "Ukrayna çok tehlikeli bir oyun oynuyor. İnsansız hava araçları ile oyunu Ukrayna'nın hayal bile edemeyeceği sonuçlara yol açabilir. Tehlikeli bir oyun oynadığının farkına varmalı" yanıtını verdi.

    UKRAYNA İLK KEZ RUSYA'YA KARŞI KULLANDI

        Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlere ait topçu bataryasını geçtiğimiz günlerde imha etmişti.

        ASKERİ HAYATINI KAYBEDİNCE SİHA'YI KULLANDI

        Ukrayna yaptığı açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların obüslerle açtığı ateşte bir askerinin hayatını kaybetmesi, iki askerinin de yaralanması üzerine Bayraktar B2 SİHA'sıyla bir obüsü imha ettiğini duyurmuştu. 26 Ekim'de Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaşan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, böylece Bayraktar insansız hava aracını ilk kez muharebede kullanmış oldu.

        KREMLİN TEDİRGİN

        Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Ukrayna saldırısı sonrası şöyle konuşmuştu:

        Türkiye ile gerçekten iyi ve özel ilişkilerimiz var. Ancak bu vaka, Ukrayna ordusuna yapılan böylesi silah sevkiyatlarının çatışma hattındaki durumu istikrarsızlaştırma potansiyeli taşıdığına dair endişelerimizi haklı çıkardı"

        AMAÇ ATEŞKES
            Milyonlar bu habere çok sevinecek!
            Haberler Dünya Bayraktar TB2 SİHA'yla gerçekleştirilen operasyon sonrası Rusya öfkelendi: Ukrayna çok tehlikeli bir oyun oynuyor
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