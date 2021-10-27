Türk droneları Rusların aklını aldı! İlginç açıklama: Bizi Bayraktar TB2’nin AliExpress’ten alınan malzemelerle yapıldığına inandırdılar

Yaşanan gelişme sonrası Rusya'dan ilginç bir açıklama geldi. Rus gazeteci ve Moskova Şehir Meclisi Milletvekili Andrey Medvedev, "Bizi, Bayraktar TB2'nin AliExpress'ten alınan malzemelerle yapıldığına inandırdılar" dedi ve bu fikri savunan uzmanlardan açıklama beklediğini ifade etti.