Türk droneları Rusların aklını aldı! İlginç açıklama: Bizi Bayraktar TB2'nin AliExpress'ten alınan malzemelerle yapıldığına inandırdılar
Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki SİHA başarısı dünyanın gözünü dolduruyor. Türk dronelarını ihraç eden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile imha etmesi Rusya'da gündem oldu. Rus gazeteci ve Moskova Şehir Meclisi Milletvekili Andrey Medvedev, "Bizi, bu İHA'ların (TB2) makineli tüfekle vurulabileceğine, rolünün abartılmaması gerektiğine ve AliExpress'ten alınmış ucuz malzemelerle yapıldığına inandıran 'uzmanların' fikrini merak ediyorum" dedi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile imha etti. Bu görüntüler Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Facebook sayfasından paylaşıldı.
Yaşanan gelişme sonrası Rusya'dan ilginç bir açıklama geldi. Rus gazeteci ve Moskova Şehir Meclisi Milletvekili Andrey Medvedev, "Bizi, Bayraktar TB2'nin AliExpress'ten alınan malzemelerle yapıldığına inandırdılar" dedi ve bu fikri savunan uzmanlardan açıklama beklediğini ifade etti.
UKRAYNA, RUS YANLISI GÜÇLERİN OBÜSÜNÜ BAYRAKTAR TB-2 İLE İMHA ETTİ
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı ilk kez Bayraktar TB2 SİHA kullandı. Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı obüs, SİHA tarafından imha edildi. Görüntüler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
İLK KEZ KULLANILDI
AGİT Özel misyonu kanalıyla konuya ilişkin nota gönderilmesine rağmen sonuç alınamadığı aktarılan açıklamada, ayrılıkçıları ateşkese zorlamak için Bayraktar TB2 SİHA'nın ilk kez kullanıldığı ifade edildi.