İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e: Gerçek dostumuzsunuz

İki ülke arasında belli ölçüde, hatta benzersiz bir ilişki geliştiğini ifade eden Putin, "Birincisi, Sovyetler Birliği ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin halefi olarak ülkemiz aslında İsrail devletinin kuruluşunun kökenlerindeydi. İkincisi, İsrail'de, muhtemelen yurt dışındaki en büyük Rusça konuşan topluluk İsrail'de yaşıyor, orada Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda hayatta kalan pek çok gazi var." diye konuştu.