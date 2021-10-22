İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e: Gerçek dostumuzsunuz

İki ülke arasında belli ölçüde, hatta benzersiz bir ilişki geliştiğini ifade eden Putin, "Birincisi, Sovyetler Birliği ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin halefi olarak ülkemiz aslında İsrail devletinin kuruluşunun kökenlerindeydi. İkincisi, İsrail'de, muhtemelen yurt dışındaki en büyük Rusça konuşan topluluk İsrail'de yaşıyor, orada Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda hayatta kalan pek çok gazi var." diye konuştu.
Ticari ve ekonomik bağların hacim açısından hala mütevazı olduğunu ancak yine de başarılı bir şekilde geliştiğini kaydeden Putin, bu yılın ilk yedi ayında ticaretin tüm salgın kısıtlamalarına rağmen yüzde 50 arttığını bildirdi.
PUTİN'İN GÜNDEMİ SURİYE DEVLETİNİN YENİDEN KURULMASI