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    • 20.10.2021 12:33
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    İP'in katil Beşar Esed aşkı depreşti! İlay Aksoy ve Meral Akşener'den akılalmaz sözler

    İP Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy, Suriye'de yüz binlerce insanın kanını döken katil Esed'e kalkan oldu, Esed güçleri için taziye mesajı yayınlayarak üzüntüsünü dile getirdi. İP lideri Meral Akşener ise Başkan Erdoğan'a seslenerek "Esad'la masaya otur" çağrısı yaptı.

    İP’in katil Beşar Esed aşkı depreşti!

    Suriye'nin başkenti Şam'da askeri personeli taşıyan otobüsün geçişi sırasında yola döşenen bomba patladı. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. İki bombanın otobüsün Hafez al-Assad Köprüsü'nü geçişi sırasında patladığı bildirildi. Üçüncü bir patlayıcının da imha edildiği öğrenildi.



    İP'TEN TAZİYE MESAJLARI
    İP Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şam'da cihatçılar tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 13 Suriye askeri şehit oldu. Suriye ordusu, İdlib'in güneyindeki Ariha kentini yoğun bir şekilde ağır toplarla hedef almaya başladı. Bu çatışmaların ortasında kalan Mehmetçiğimizi Allah korusun. Başın sağolsun Suriye" ifadelerini kullandı.

    AKŞENER DE ESED'İN YANINDA
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Dış politikaya yönelik eleştirilerini sıralayan Meral Akşener, Başkan Erdoğan'a seslenerek "Esad ile masaya otur" teklifi yaptı.

        ESAD'IN KATLİAMINI GÖRMEZDEN GELDİLER
        Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesindeki bir pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti, 35 sivil yaralandı.

        Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Eriha ilçe merkezindeki pazar yerini topçu saldırılarıyla hedef aldı.

        İlçedeki hastane kaynaklarından edibilen bilgiye göre, söz konusu bombardımanda ilk belirlemelere göre 10 sivil yaşamını yitirdi, 35 sivil yaralandı.

        Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

        Saldırının, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turunun devam ettiği sırada yapılması dikkat çekti.



        İDLİB'DEKİ DURUM
        Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

        Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam etti ve 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

        Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

        2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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