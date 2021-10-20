İP'in katil Beşar Esed aşkı depreşti! İlay Aksoy ve Meral Akşener'den akılalmaz sözler

Suriye'nin başkenti Şam'da askeri personeli taşıyan otobüsün geçişi sırasında yola döşenen bomba patladı. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. İki bombanın otobüsün Hafez al-Assad Köprüsü'nü geçişi sırasında patladığı bildirildi. Üçüncü bir patlayıcının da imha edildiği öğrenildi.
İP'TEN TAZİYE MESAJLARI
İP Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şam'da cihatçılar tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 13 Suriye askeri şehit oldu. Suriye ordusu, İdlib'in güneyindeki Ariha kentini yoğun bir şekilde ağır toplarla hedef almaya başladı. Bu çatışmaların ortasında kalan Mehmetçiğimizi Allah korusun. Başın sağolsun Suriye" ifadelerini kullandı.
AKŞENER DE ESED'İN YANINDA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Dış politikaya yönelik eleştirilerini sıralayan Meral Akşener, Başkan Erdoğan'a seslenerek "Esad ile masaya otur" teklifi yaptı.