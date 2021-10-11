ABD basınında dikkat çeken iddia: Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfine neden olan güç İslam korkusuydu! Osmanlı donanması...

İslam'ın, Kolomb'un hayatındaki bu merkezi yerinin Atlantik ötesi seferlerinin en tuhaf ve en az kabul edilen yönlerinden birini açıkladığı belirtilen makalede, Karayip adalarına ulaştığında oradaki yerli halkı Müslümanlara benzettiği, Aztek yerlileri için "Mağribi" ifadesini kullanırken liderlerini de "Sultan" olarak nitelediği bilgileri paylaşıldı.

"MÜSLÜMANLARI EN BÜYÜK DÜŞMAN OLARAK GÖRÜLDÜ"

Makalede, Kolomb'un ayak bastığı yeni topraklarda 400 kadar cami gördüğünü yazdığına da işaret edilerek, şöyle devam edildi:

"Bu kadar tuhaflığın nedeni, Kolomb'un ve Avrupa'nın İslam'a karşı haçlı seferlerinin uzun tarihinde yatıyor. Bu din savaşlarının yüzyıllık potası, 1453'ten sonraki yıllarda Osmanlıların ve diğer Müslümanların artan saldırıları, Eski Dünya denilen Avrupa'da Müslümanlara ve sonra Yeni Dünya denilen Amerika'da yerlilere karşı savaşan Kolomb ve Avrupalıların İslam fikrini bir düşman olarak şekillendirdi. Bu adamlar hayatları boyunca, Müslümanları en büyük düşman olarak görmüş, beyaz olmayan Amerikalı yerlileri de böyle değerlendirmiş, iki halk arasında hayali bir bağ kurmuşlardı."