ABD basınında dikkat çeken iddia: Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfine neden olan güç İslam korkusuydu! Osmanlı donanması...

ABD ve Avrupa'da islam düşmanlığı körüklenirken Amerikan basınında dikkat çeken bir yazı yayınlandı
"KOLOMB'UN AMERİKAYI KEŞFİ İSLAM KORKUSUNDAN"
ABD'de bugün ulusal bayram olarak kutlanan "Kolomb Günü"nde, Los Angeles Times gazetesinde "Kolomb'un Avrupa'nın Haçlı Seferlerine dayanan İslam korkusu, Yerli Amerikalılara bakışını şekillendirdi" başlıklı bir makale yer aldı.
Yale Üniversitesi'nden tarihçi Alan Mikhail'in kaleme aldığı makalede, "Kolomb hakkında yazılan biyografilerde en can alıcı yönlerinden biri eksiktir: Kolomb'un Atlantik geçişlerinin ardındaki birincil güç, Kolomb'un İslam korkusu ve nefretiydi." değerlendirilmesi yapıldı.
Makalede, beyaz Avrupalıların İslam korkusu ve nefretinin, yüzyıllar boyunca "Yeni Dünya" dedikleri bölgelerde yerli halklarla nasıl ilişki kurduklarını ve bugünün Amerikalılarının dünyayı nasıl anladıklarını şekillendirdiğine vurgu yapıldı.
"KOLOMB ÖZÜNDE BİR HAÇLI İDİ"
Kolomb'un Avrupa'da 'Haçlı Seferleri" hikayeleri ile doğup büyüdüğünden, genç bir denizciyken zaman zaman Ege ve Akdeniz'de karşılaştığı Osmanlı donanmasının gücünün onu nasıl etkilediğinden bahsedilen makalede, Amerika'ya ayak basmadan 6 ay önce İspanya'nın İber Yarımadası'nın güneyinde Müslümanlara karşı savaşa katıldığı bilgisi aktarıldı.
Makalede şu ifadelere yer verildi:
"Kolomb özünde bir Haçlı idi. Hayatı boyunca Müslümanlarla karşılaşmalarında ve daha sonra Müslümanlara karşı yaptığı savaşlarda kutsal savaşın yükünü ruhunun derinliklerinde hissetti. Müslüman bölgelerden geçme ihtiyacını ortadan kaldıracak Uzak Doğu'ya giden bir ticaret yolu bulma resmi misyonuyla açık denizlerde batıya doğru giderken, zihninde ne seküler bir keşif tutkusu ne de hesaplı bir ticari vizyon vardı. Her şeyden çok, Amerika'ya koyu bir Hıristiyan coşkusuyla gitti."