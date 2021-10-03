İslam düşmanı karikatürist Lars Vilks trafik kazasında yanarak öldü!

YANARAK ÖLDÜ

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Smaland bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim birimine yakın otoyolda bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu patlayan ve alev alan araçlarda 3 kişi yanarak öldü, bir kişi ağır yaralandı.