İslam düşmanı karikatürist Lars Vilks trafik kazasında yanarak öldü!

İsveçli İslam düşmanı karikatürist Lars Vilks ile iki koruma polisi, trafik kazası sonrası yanarak öldü.
İsveç'in Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, Lars Vilks ve iki koruma polisi trafik kazasında yaşamını yitirdi.
İsveç Emniyet Genel Müdürü Anders Thornber, yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak iki polis memurunun ailelerine başsağlığı diledi.
YANARAK ÖLDÜ
İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Smaland bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim birimine yakın otoyolda bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu patlayan ve alev alan araçlarda 3 kişi yanarak öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Yaralanan kişinin kamyon şoförü olduğu, otomobilde ölen kişilerin Lars Vilks ve iki polis koruması olduğu kaydedildi.
Smaland polisi, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.