PEGIDA'NIN İLK PROVAKASYONU DEĞİL

İslam düşmanı Pediga, 2018 yılında Hollanda'nın Rotterdam kentinde Ramazan ayında Diyanet vakfına ait Ulu cami önünde domuz etiyle mangal yapmak için izin istemiş, yerel yetkililer gösterinin bir 'hak' olduğunu ama seçilen mekanın kutuplaşmaya sebebiyet vereceği endişesiyle izin vermemişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN