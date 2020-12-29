Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 29.12.2020 21:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.12.2020 22:13
    ABONE OL

    İşte Batı bu! ’da İslam düşmanı hareketi 'i hedef aldı

    Son dakika haberi... İslam düşmanlarının kol gezdiği Avrupa'da skandal bir olaya daha imza atıldı. İslam düşmanı hareketi ’daki yaklaşık 100 camiye Kur’an- Kerim’i ayaklar altına alındığını gösteren provakatif amaçlı yılbaşı tebrik kartı gönderdi.

    DHA
    İşte Batı bu!

    İslam düşmanlarının kol gezdiği Avrupa'da skandal bir olaya daha imza atıldı.

    Avrupa'nın birçok ülkesinde şubesi bulunan İslam düşmanı olarak bilinen "Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" PEGIDA, Hollanda'da çirkin bir provakasyona girişti.

    KUR'AN-I KERİM'İ AYAKLAR ALTINA ALDILAR
    Her fırsatta İslam'a karşı nefret içeren eylemler gerçekleştiren hareket, yaklaşık 100 camiye Kur'an- Kerim'i ayaklar altına alındığını gösteren provakatif içerikli yılbaşı tebrik kartı gönderdi. Posta yoluyla gönderilen zarfın içerisinden Kur'an-ı Kerim'i çiğneyen kadın ayakkabısı figürünün üzerinde "Yeni yılda bol şanslar" yazılı kartpostal çıktı. Bir çok caminin yetkilisi olaya tepki göstererek, Pegida hareketini polise şikayet etti.

    PEGIDA'NIN İLK PROVAKASYONU DEĞİL
    İslam düşmanı Pediga, 2018 yılında Hollanda'nın Rotterdam kentinde Ramazan ayında Diyanet vakfına ait Ulu cami önünde domuz etiyle mangal yapmak için izin istemiş, yerel yetkililer gösterinin bir 'hak' olduğunu ama seçilen mekanın kutuplaşmaya sebebiyet vereceği endişesiyle izin vermemişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya İşte Batı bu! Hollanda’da İslam düşmanı PEGIDA hareketi Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı