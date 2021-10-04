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    • Dünya
    • 04.10.2021 23:22
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    • 04.10.2021 23:40
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    Beyaz Saray'dan sosyal ağlardaki erişim sorununa ilişkin açıklama: Kontrol edemeyecekleri bir güce sahip olduklarını kanıtladılar

    Dünya üzerinde en çok kullanılan uygulamalardan WhatsApp, İnstagram ve Facebook çöktü. Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı açık" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan şirketlerin sahip olduğu güce atıf yapılan açıklamada, "İletişim platformları kontrol edemeyecekleri bir güce sahip olduklarını kanıtladılar." ifadelerine yer verildi.

    Beyaz Saray topa girdi!

    Dünya üzerinde en çok kullanılan uygulamalardan WhatsApp, İnstagram ve Facebook'ta yaklaşık 5 saattir erişim sağlanmıyor.

    Konuya ilişkin Ulaştırma ve Alyapı Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadelerine yer verildi.

    Erişim sorununa ilişkin WhatApp'tan da yapılan ilk açıklamada "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.

    BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ
    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki günlük basın toplantısında, Facebook'ta yaşanan erişim sorunları ve Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışanı Frances Haugen'in, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiği yönündeki açıklamalarını yorumladı.

    "ŞİRKETLERİN İÇ DÜZENLEMELERİNİN İŞE YARAMADIĞI AÇIK"
    Sosyal medya şirketlerine ilişkin iddiaların uzun süredir ABD Başkanı Biden ve Kongrenin gündeminde olduğunu vurgulayan Psaki, "Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı açık." değerlendirmesinde bulundu.

        "KONTROL EDEMEYECEKLERİ BİR GÜCE SAHİP OLDUKLARINI KANITLADILAR"
        Psaki açıklamasında "İletişim platformları kontrol edemeyecekleri bir güce sahip olduklarını kanıtladılar." dedi.

        FEDERAL DÜZENLEMELER GÜNDEMDE
        Psaki, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinin de tartışıldığını anımsatarak, bu konudaki federal düzenlemelerin de gündemlerinde olduğunu kaydetti.

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        Haberler Dünya Beyaz Saray'dan sosyal ağlardaki erişim sorununa ilişkin açıklama: Kontrol edemeyecekleri bir güce sahip olduklarını kanıtladılar
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