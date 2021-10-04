Beyaz Saray'dan sosyal ağlardaki erişim sorununa ilişkin açıklama: Kontrol edemeyecekleri bir güce sahip olduklarını kanıtladılar

Dünya üzerinde en çok kullanılan uygulamalardan WhatsApp, İnstagram ve Facebook'ta yaklaşık 5 saattir erişim sağlanmıyor.
Konuya ilişkin Ulaştırma ve Alyapı Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadelerine yer verildi.
Erişim sorununa ilişkin WhatApp'tan da yapılan ilk açıklamada "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki günlük basın toplantısında, Facebook'ta yaşanan erişim sorunları ve Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışanı Frances Haugen'in, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiği yönündeki açıklamalarını yorumladı.
"ŞİRKETLERİN İÇ DÜZENLEMELERİNİN İŞE YARAMADIĞI AÇIK"
Sosyal medya şirketlerine ilişkin iddiaların uzun süredir ABD Başkanı Biden ve Kongrenin gündeminde olduğunu vurgulayan Psaki, "Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı açık." değerlendirmesinde bulundu.