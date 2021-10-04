Facebook muhbiri Frances Haugen'den çarpıcı sözler: Şirket kar etmeyi toplumun menfaatinin önüne koydu

KONGRE BASKINI

Facebook'un iç araştırmalarının nefreti ve yanlış bilgiyi nasıl büyüttüğünü gösterdiğini belirten Haugen, geçen yıl Joe Biden'in başkan seçilmesinden sonra şirketin yanlış bilgi yayımı ve olası ayaklanmaları engellemek için alınmış önlemleri kapattığını ve bunun da 6 Ocak'taki Kongre baskınına katkıda bulunduğunu iddia etti.

Haugen, Facebook'un 2019'dan beri çalıştığı ilgili "sivil bütünlük" birimini 3 Kasım 2020 seçimlerinden sonra dağıtmasının ardından şirkete güveninin kalmadığını ve işinden ayrıldığını kaydederek, "Facebook, tekrar tekrar gösterdi ki kar etmeyi güvenliğe tercih ediyor." diye konuştu.

FACEBOOK ALGORİTMALARI NEFRET YAYAN İÇERİKLERİ ÖNE ÇIKARIYOR

Kullanıcıların haber akışlarında nelerin görüneceğini ve nefret dolu içeriği nasıl tercih ettiklerini yöneten algoritmalar olduğuna vurgu yapan Haugen, bunun insanlar arasında daha fazla bölünmeye ve kötü niyete katkıda bulunduğunu söyledi.