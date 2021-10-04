Facebook muhbiri Frances Haugen'den çarpıcı sözler: Şirket kar etmeyi toplumun menfaatinin önüne koydu

Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan WhatsApp, Facebook ve Instagram'da global bir erişim sorunu yaşanıyor.
Mark Zuckerbeg tarafından yönetilen şirketler yaşanan sorunla gündemdeyken çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.
"KAR ETMEYİ TOPLUMUN MENFAATİNİN ÖNÜNE KOYDU"
Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışan Frances Haugen, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiğini söyledi.
"İÇ RAPORLARI BEN SIZDIRDIM"
Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ile aynı üniversiteden mezun olan veri bilimcisi 37 yaşındaki Haugen, CBS kanalındaki "60 Dakika" programına çıkarak, Facebook'un kendi iç raporlarını Wall Street Journal'a ve federal birimlere kendisinin sızdırdığını açıkladı.
KONGRE BASKINI
Facebook'un iç araştırmalarının nefreti ve yanlış bilgiyi nasıl büyüttüğünü gösterdiğini belirten Haugen, geçen yıl Joe Biden'in başkan seçilmesinden sonra şirketin yanlış bilgi yayımı ve olası ayaklanmaları engellemek için alınmış önlemleri kapattığını ve bunun da 6 Ocak'taki Kongre baskınına katkıda bulunduğunu iddia etti.
Haugen, Facebook'un 2019'dan beri çalıştığı ilgili "sivil bütünlük" birimini 3 Kasım 2020 seçimlerinden sonra dağıtmasının ardından şirkete güveninin kalmadığını ve işinden ayrıldığını kaydederek, "Facebook, tekrar tekrar gösterdi ki kar etmeyi güvenliğe tercih ediyor." diye konuştu.
FACEBOOK ALGORİTMALARI NEFRET YAYAN İÇERİKLERİ ÖNE ÇIKARIYOR
Kullanıcıların haber akışlarında nelerin görüneceğini ve nefret dolu içeriği nasıl tercih ettiklerini yöneten algoritmalar olduğuna vurgu yapan Haugen, bunun insanlar arasında daha fazla bölünmeye ve kötü niyete katkıda bulunduğunu söyledi.