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    • Dünya
    • 18.07.2021 21:53
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    • 18.07.2021 22:01
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    İslam düşmanı Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard öldü!

    Son dakika haberleri... İslam düşmanlığıyla bilinen Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard 86 yaşında öldü. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürler çizen Westergaard milyonlarca Müslüman'ı hedef almıştı.

    AA
    İslam düşmanı karikatürist öldü!

    İslam düşmanlığıyla bilinen Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard öldü.

    Danimarka'nın Extra Bladet gazetesinin haberine göre, uzun süredir hasta olan Westergaard, 86 yaşında öldü.

    PEYGAMBER EFENDİMİZİ HEDEF ALMIŞTI
    2005'te Danimarka'nın Jyllands-Posten gazetesinde İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler çizen Westergaard, çok sert tepkiler almıştı.

    Westergaard, 2015'te de Paris'teki Charlie Hebdo katliamı sonrası hakaret içerikli yeni bir karikatür çizerek, milyonlarca Müslümanı rencide etmişti.

    Yıllardır tehdit edilen ve polis koruması altında yaşayan Kurt Westergaard, evli ve 5 çocuk sahibiydi.

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    Haberler Dünya İslam düşmanı Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard öldü!