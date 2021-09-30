Fransa'da grev! Marsilya sokaklarını çöp bastı

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kenti belediye çalışanlarını greve gitmesi nedeniyle çöp yığınlarıyla doldu.
Marsilya Belediyesinin, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek yasa kapsamında, ücretlerde herhangi bir değişiklik yapmadan yıllık çalışma saatini 1607'ye (haftalık 35 saat) yükseltme kararı temizlik görevlilerinin tepkisine ve greve gitmesine neden oldu.
Temizlik görevlileri mevcut durumda yılda 1286 saat çalışıyor.
SENDİKALAR MEMNUN KALMADI
Belediye, tepkilerin ardından yıllık çalışma saatinin 1530 olarak belirlenmesini önerdi. Ancak sendikaların belediyenin bu teklifinden de memnun kalmadığı belirtildi.
10'a yakın sendika, temizlik görevlilerinin greve gitmesini desteklerken, Marsilya ve çevresinin tamamının bu durumdan etkilendiği kaydedildi.