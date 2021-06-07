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    • 07.06.2021 22:22
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    'de çöp krizi! CHP'li belediye seyirci kaldı...

    CHP'nin yönettiği belediyelerde yaşanan çöp toplama krizi bu kez 'e bağlı tatil beldesi 'de yaşandı. Hem 'nin hem de 'nin CHP tarafından yönetildiği bölgede çöpler günlerdir toplanmıyor. Atıklar, konteynerler yerine yollara bırakılıyor. İşte ayrıntılar...

    İzmir Çeşme'de çöp krizi!

    CHP'nin yönettiği belediyelerde yaşanan çöp toplama krizi bu kez 'e bağlı tatil beldesi 'de yaşandı.

    Hem 'nin hem de 'nin CHP tarafından yönetildiği bölgede çöpler günlerdir toplanmıyor.

    EN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
    İzmir'in Çeşme Belediyesi'nde toplanmayan çöpler, 'nin en önemli turizm merkezini çöplüğe çevirdi.

    CHP yönetimindeki belediyenin, atıkları toplamaması nedeniyle konteynerlerden taşan çöpler yolları kaplamış durumda.

    VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ
    Çöpler, ısınan havalarla birlikte kötü kokuya da neden olurken belediyenin sorumsuzluğu Çeşme'nin imajını zedelemeye devam ediyor. Bölge sakinleri belediyenin henüz bir çalışma başlatmamış olmasına da tepki gösterdi.

    Bir vatandaş, "Çeşme Dalyan 4159 sokaktaki çöp tenekesinin çevresi 1 aydır bu şekilde. Çeşme belediyesine ve zabıtaya durumu ilettik aksiyon alınmadı üstelik çöpler arttıkça artıyor. İlgilenilmesini rica ediyorum." ifadeleriyle tepkisini ve şikayetini dile getirdi.

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    Haberler Güncel İzmir Çeşme'de çöp krizi! CHP'li belediye seyirci kaldı...