CHP'nin yönettiği belediyelerde yaşanan çöp toplama krizi bu kez İzmir'e bağlı tatil beldesi Çeşme'de yaşandı.

Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hem de Çeşme Belediyesi'nin CHP tarafından yönetildiği bölgede çöpler günlerdir toplanmıyor.

EN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

İzmir'in Çeşme Belediyesi'nde toplanmayan çöpler, Türkiye'nin en önemli turizm merkezini çöplüğe çevirdi.

CHP yönetimindeki belediyenin, atıkları toplamaması nedeniyle konteynerlerden taşan çöpler yolları kaplamış durumda.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Çöpler, ısınan havalarla birlikte kötü kokuya da neden olurken belediyenin sorumsuzluğu Çeşme'nin imajını zedelemeye devam ediyor. Bölge sakinleri belediyenin henüz bir çalışma başlatmamış olmasına da tepki gösterdi.

Bir vatandaş, "Çeşme Dalyan 4159 sokaktaki çöp tenekesinin çevresi 1 aydır bu şekilde. Çeşme belediyesine ve zabıtaya durumu ilettik aksiyon alınmadı üstelik çöpler arttıkça artıyor. İlgilenilmesini rica ediyorum." ifadeleriyle tepkisini ve şikayetini dile getirdi.