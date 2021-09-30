ABD'de skandal buluşma! YPG/PKK'nın Suriye koluna kucak açtılar: Elebaşı İlham Ahmed yine oradaydı

Bünyesinde terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin de olduğu ve ABD tarafından desteklenen 'Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kanadı 'Suriye Demokratik Meclisi'nin önceki gün ABD'de resmi temaslarda bulunduğu ve ABD'li üst düzey yetkililerle bir araya geldiği ortaya çıktı.

SKANDAL GÖRÜŞMEYİ İNGİLİZCE VE ARAPÇA PAYLAŞTILAR

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği'nin resmi Twitter üzerinden hem Arapça hem de İngilizce olarak paylaşılan fotoğraflarda görüşmenin detayları da kamuoyuna aktarıldı.