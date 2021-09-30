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    • Dünya
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    • 30.09.2021 12:45
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    ABD'de skandal buluşma! YPG/PKK'nın Suriye koluna kucak açtılar: Elebaşı İlham Ahmed yine oradaydı

    "Süper güç" ABD, demokrasi garantörü maskesi altında terörü ve teröristleri beslemeye devam ediyor. PKK'ya destek sözü veren, "Sizi yalnız bırakmayız" açıklamaları yapan ABD, Joe Biden'ın başkan olmasının ardından bölgedeki teröristlere desteğini artırdı. Son olarak Suriye'de terör örgütü PKK'nın da bünyesinde olduğu 'Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kanadının ABD'de resmi temaslarda bulunduğu ortaya çıktı. Görüşmeye dair fotoğraflar ABD'nin Suriye Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Öte yandan Amerikan yönetiminin PKK/YPG terör örgütüne 170 milyon dolar yardım kararı aldığı açıklandı. Elebaşı İlham Ahmed, ABD teması sonrası "ABD kongre üyeleri ve üst düzey yetkililer bizi finanse etmeye devam edeceklerini belirttiler. Yakında, Suriye’nin kuzeyinde ve doğusunda seçim düzenleyeceğiz" dedi. SDG'nin sözde Eş Başkanı İlham Ahmed, ABD'yi sık sık ziyaret etmesiyle biliniyor. Amerikalılar, daha önce de İlham Ahmed'i Pentagon'da ağırlamıştı. Ahmed, ABD bayrağının önünde yetkililerle samimi pozlar vermişti.

    ABD skandal buluşma!

    Bünyesinde terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin de olduğu ve ABD tarafından desteklenen 'Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kanadı 'Suriye Demokratik Meclisi'nin önceki gün ABD'de resmi temaslarda bulunduğu ve ABD'li üst düzey yetkililerle bir araya geldiği ortaya çıktı.

    SKANDAL GÖRÜŞMEYİ İNGİLİZCE VE ARAPÇA PAYLAŞTILAR
    ABD'nin Suriye Büyükelçiliği'nin resmi Twitter üzerinden hem Arapça hem de İngilizce olarak paylaşılan fotoğraflarda görüşmenin detayları da kamuoyuna aktarıldı.

    ABD'nin Suriye Büyükelçiliği'nin yaptığı paylaşım hem Arapça hem de İngilizce olarak yayınlandı.

    ABD'nin diplomatik temsilciliğinden yapılan paylaşımda, "Yakın Doğu İlişkileri'nden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood ile ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkileri Bürosu'ndan Ethan Goldrich, pazartesi günü Suriye Demokratik Meclisi'nin Başkanı İlham Ahmed ile görüştü" denildi.

    "TÜM SURİYELİLERİN DAHİL OLACAĞI SİYASİ BİR ÇÖZÜME DESTEK VERİLECEK"
    Açıklamanın devamında ise, "Görüşmede ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrar için destek yinelenirken, DEAŞ'dan özgürleştirilen bölgelerde de desteğe devam edileceği ve bütün Suriyelilerin dahil olacağı siyasi bir çözüme destek verileceği tekrarlandı" ifadesi yer aldı. Ahmed'in Washington Enstitüsü'nün düzenlediği bir etkinliğe katıldığı belirtildi.

        170 MİLYON DOLAR YARDIM
        Amerikan yönetiminin PKK/YPG terör örgütüne 170 milyon dolar yardım kararı aldığı açıklandı. Washington'da ABD'li yetkililer tarafından ağırlanan terör örgütü PKK/SDG elebaşlarından İlham Ahmed "ABD kongre üyeleri ve üst düzey yetkililer bizi finanse etmeye devam edeceklerini belirttiler. Yakında, Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda seçim düzenleyeceğiz" dedi.


        ABD'Yİ SIKÇA ZİYARET EDİYOR
        Amerikalılar, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde Eş Başkanı İlham Amed'i Pentagon'da ağırladı. Amed, ABD bayrağının önünde yetkililerle samimi pozlar verdi.



        Ankara'ya yaptırım öngören karar tasarısına öncülük eden Demokrat Senatör Chris Van Hollen ve Cumhuriyetçi Lindsey Graham, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde Eş Başkanı İlham Ahmed'le Washington'da bir araya gelmişti.

        KİLİT İSİM İLHAM AHMED HDP İLE DE YAKIN TEMASTA
        ABD'nin kabul ettiği PKK'lı Ahmed, terör örgütünün siyasi kanadı HDP ile de yakın temasta. Geçtiğimiz yış teröristlerin cirit attığı Berlin, skandal bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Sol Parti ve Rosa Lüksemburg Vakfı'nın düzenlediği toplantıya CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu, HDP'li Mithat Sancar, HDP'li eski vekil Ertuğrul Kürkçü ve PKK'nın Suriye'deki üst düzey isimlerinden İlham Ahmed katıldı. Skandal toplantıda PKK'lı Ahmed Türkiye'yi işgalci olarak tanımlarken PKK'nın müzakerelere dahil edilmesini istedi.




        PKK'NIN LOBİCİSİ!
        Berlin'deki oturumda Türkiye'ye 'işgalci' diyen PKK'lı İlham Ahmed, "Esed Kürtlerin varlığını inkar ederken, Afrin'de zeytin ağaçları kesiliyor ve tüm dünya izliyor. Kuzeydoğu Suriye'deki özerk yönetimi tanıma zamanı çoktan geldi. Ancak bunun tersi bir durumla karşı karşıyayız. Krizin yakında çözüme kavuşturulması için özyönetimin (PKK/SDG) siyasi müzakerelere dahil edilmesi gerekiyor" demişti.



        BIDEN'DAN SONRA AZDILAR!
        Terör örgütünün militanları, kendilerine destek sözü veren Biden'ın başkan olmasının ardından daha da azdılar. Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren siyasi kanadı SDG'nin eşbaşkanlarından İlham Ahmed, düzenlediği bir toplantıda bir kez daha Türkiye'nin Suriye'de işgalci konumunda olduğunu söyledi. Terörist Ahmed, Türkiye'yi ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmak ve Suriye'yi parçalamakla da suçladı.

            Konuşmasının büyük bir kısmında Türkiye'yi hedef alan YPG'nin siyasi kanadında bulunan İlham Ahmed, Türkiye'yi Suriye topraklarını işgal ederek topraklarını genişletmekle de suçladı.

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            Haberler Dünya ABD'de skandal buluşma! YPG/PKK'nın Suriye koluna kucak açtılar: Elebaşı İlham Ahmed yine oradaydı
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