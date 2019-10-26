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  • 26.10.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 10:54

'de bir skandal buluşma daha! 'li terörist 'i 'da ağırladılar

’nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı 9 Ekim’de başlattığı ve ile yaptığı anlaşma nedeniyle ara verdiği Barış Pınarı Harekatı’na yönelik Amerika'daki itirazlar boyut değiştirerek devam ediyor. Amerikalılar, terör örgütü PKK/'nin uzantısı SDG'nin sözde Eş Başkanı 'i 'da ağırladı. Amed, ABD bayrağının önünde yetkililerle samimi pozlar verdi.

YPG'li teröristi Pentagon'da ağırladılar

Amerikalılar, 'li teröristlerle kurduğu ilişkileri artık gizlemiyor.

'deki iç savaş nedeniyle yıllardır terör örgütü YPG'ye para ve silah yardımı yapan Amerika, bölgedeki teröristlerin temsilcilerini Amerika'da ağırlamaya başladı.

ABD BAYRAĞININ ÖNÜNDE SAMİMİ POZ VERDİLER
Örgütün sözde üst düzey isimlerinden , Amerika'da önce Kongre'ye götürüldü.

aleyhinde küstah açıklamalar yaptırılan İlham Amed, daha sonra 'da Amerikan bayrağının önünde yetkililerle samimi pozlar verdi.

Türkiye ile müttefik olduğunu savunan Amerika'nın teröristlerle kurduğu bu temaslar, iki ülke arasındaki ilişkileri germeye yetiyor.

WASHİNGTON'DA DA BİR ARAYA GELDİLER
Senatör Chris , terör örgütü elebaşı ile yaptığı görüşmeyi Twitter hesabından duyurdu.

Ahmed'i "Suriye Kürtlerinin en üst düzey siyasi temsilcisi" olarak nitelendiren Van Hollen, "İlham Ahmed ile toplantımızdan sonra kuzeydoğu Suriye'de gelişen duruma ilişkin daha çok endişeliyiz. Kongre, hemen şimdi, yeterli sayıda Amerikan askerinin Suriye'de kalmasını sürdürmek, hava desteğini garantiye almak ve Türkiye'ye karşı yaptırım uygulamak için toplanmalı" ifadelerini kullandı.

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