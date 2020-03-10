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, ve yine aynı masada! 'de düzenlenen toplantıda PKK'lı teröristten karşıtı skandal sözler!

Teröristlerin cirit attığı , skandal bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz Cuma günü ve Rosa Lüksemburg Vakfı’nın düzenlediği toplantıya ’li vekil , ’li , HDP’li eski vekil ve ’nın ’deki üst düzey isimlerinden katıldı. Skandal toplantıda PKK’lı Ahmed ’yi işgalci olarak tanımlarken PKK’nın müzakerelere dahil edilmesini istedi.

  • Güncel
  • 11.03.2020 06:57
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 07:12
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CHP, HDP ve PKK yine aynı masada!

'nın başkenti , geçtiğimiz hafta cuma günü ilginç bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. (Die Linke) ve Rosa Lüksemburg Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Bölünmüş mü yoksa birleşik mi? Ortadoğu'da Kürt sorununun çözümünde güncel fırsatlar ve perspektifler" adlı konferans, ve 'li isimlerle /'lileri buluşturdu.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, CHP Milletvekili , HDP Eş Genel Başkanı , HDP'li eski vekil , 2 yıl önce milletvekilliği düşürülen HDP'li Ahmet Yıldırım ve YPG/PKK'nın 'deki üst düzey elebaşlarından aynı masanın etrafında 'Suriye kantonlarının geleceğini' tartıştı. Tanrıkulu ile Sancar, Berlin'deki toplantıdan henüz birkaç gün önce TBMM'de 'İdlib' konulu gizli oturuma katılmış ve 'nin Suriye'deki operasyonlarına ilişkin açıklanması kanunen yasak bazı bilgiler elde etmişlerdi. CHP ve HDP'li vekiller, gizli oturumun hemen ardından PKK elebaşıyla buluşmak için Almanya yolunu tuttu. Bu arada toplantıda, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı 'ın da hazır bulunması dikkat çekti.

PKK'YI YASAKLAMAYIN
Berlin'deki oturumda Türkiye'ye 'işgalci' diyen PKK'lı İlham Ahmed, "Esed Kürtlerin varlığını inkar ederken, Afrin'de zeytin ağaçları kesiliyor ve tüm dünya izliyor. Kuzeydoğu Suriye'deki özerk yönetimi tanıma zamanı çoktan geldi. Ancak bunun tersi bir durumla karşı karşıyayız. Krizin yakında çözüme kavuşturulması için özyönetimin (PKK/SDG) siyasi müzakerelere dahil edilmesi gerekiyor" dedi. Sol kanat politikacılarından Stefan Liebich ise konuşmasında 'Almanya'nın Kürtlere dönük perspektifinin değişmesi gerektiğini' söyleyerek, PKK'ya ve örgüt sembollerine yönelik yasakların 'kaldırılmasını' istedi. Toplantının bir diğer konuşmacısı ise Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Meclisi Başkanvekili Hemin Hawrami idi. Hawrami, "Başarısız bağımsızlık referandumuna rağmen KDP Kürdistan'ın bağımsızlığı için çabalamaya devam ediyor" dedi. Pek çok ismin aynı masa etrafında buluştuğu organizasyonda, Gezi olaylarında sırasında ismini sıkça duyduğumuz Alman Parlamenter Claudia Roth da yer aldı.

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