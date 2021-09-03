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    • Dünya
    • 03.09.2021 19:42
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    • 03.09.2021 20:18
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    Son dakika: Afganistan'da Pencşir Taliban'ın kontrolüne geçti!

    Son dakika haberleri... Afganistan'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kabil'in 150 km kuzeydoğusunda bulunan ve Taliban'a direnişin son kalesi olarak gösterilen 'Pencşir' Taliban'ın kontrolüne geçti.

    Pencşir Taliban’ın kontrolüne geçti!

    Afganistan'da Taliban'a direnişin son kalesi olarak gösterilen 'Pencşir' Taliban'ın kontrolüne geçti.

    TALİBAN TEK HAKİM OLDU
    Kabil'in 150 km kuzeydoğusunda bulunan ve Taliban kuvvetleri ile direnişçiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Pençşir vilayeti, Taliban kontrolüne geçti.

    Böylece Taliban Afganistan genelinde tam hakimiyet sağladı.

    TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ
    ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

    Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

    Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

    Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.
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