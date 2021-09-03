Afganistan'da ABD'nin Bagram Üssü artık Taliban'ın karargahı oldu

ABD'nin Afganistan'da 20 yıl boyunca sürdürdüğü savaşın ana merkezi olan Bagram Askeri Hava Üssü, Taliban'ın karargâhı oldu. Başkent Kabil'in yaklaşık 45 kilometre kuzeyinde yer alan üs, ülkedeki en büyük NATO üssüydü. Temmuzda boşaltılan üs ile ABD'nin çekilişi başladı.
Büyük bir kasabayı andıran üste, askeri tesisler, yaşam alanları, hastane, alışveriş merkezleri ve spor tesislerine kadar her şey bulunuyor. Yaklaşık 30 bin ABD askerine ev sahipliği yapan üsten ABD askerleri çekilirken 3.5 milyona yakın eşyayı geride bıraktı.
Bunların arasında helikopterler, zırhlı araçlar ve gıda maddeleri gibi daha birçok malzeme bulunuyor. Bagram'da şimdi Taliban bayrağı dalgalanıyor. Binlerce Taliban askeri bulunuyor.