Taliban direnişin kalesi Pençşir'in dünya ile bağlantısını kesti!
Dünya Afganistan'dan gelen sıcak gelişmelere kilitlenmiş durumda. Taliban'a karşı son direniş olarak gösterilen Pençşir'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Direnişi ortadan kaldırmak için yüzlerce militanını bölgeye gönderen Taliban, Pençşir'in dünya ile bağlantısını da kesti. Yerel halk ayrıca Taliban'ın bölgeye giden yolları kestiğini bunun da gıda fiyatlarının fırlamasına neden olduğunu iddia ediyor. Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih Taliban'a karşı direnişin fitilini geçtiğimiz günlerde ateşlemişti. Salih, geçtiğimiz haftalarda Pencşir vilayetine geçmiş ve tabiri caizse Taliban'a meydan okumuştu.
01.09.2021 09:33
- Son Güncelleme: 01.09.2021 09:35