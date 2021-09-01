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Taliban direnişin kalesi Pençşir'in dünya ile bağlantısını kesti!

Dünya Afganistan'dan gelen sıcak gelişmelere kilitlenmiş durumda. Taliban'a karşı son direniş olarak gösterilen Pençşir'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Direnişi ortadan kaldırmak için yüzlerce militanını bölgeye gönderen Taliban, Pençşir'in dünya ile bağlantısını da kesti. Yerel halk ayrıca Taliban'ın bölgeye giden yolları kestiğini bunun da gıda fiyatlarının fırlamasına neden olduğunu iddia ediyor. Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih Taliban'a karşı direnişin fitilini geçtiğimiz günlerde ateşlemişti. Salih, geçtiğimiz haftalarda Pencşir vilayetine geçmiş ve tabiri caizse Taliban'a meydan okumuştu.

01.09.2021 09:33 - Son Güncelleme: 01.09.2021 09:35
Taliban direnişin kalesi Pençşir’in dünya ile bağlantısını kesti!

Son ABD askerinin de bölgeden çekilmesi ile Taliban, Afganistan'daki en büyük güç unsuru haline geldi.

Başkent Kabil dahil ülkenin büyük bir bölümünü ele geçiren örgüte boyun eğmeyen tek bir bölge kaldı; Pençşir!

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Taliban direnişin kalesi Pençşir’in dünya ile bağlantısını kesti!

Taliban karşıtı koalisyonun toplandığı, Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir'den gelen son haberler Taliban'ın bu duruma son vermek için harekete geçtiğini gösteriyor.

Taliban direnişin kalesi Pençşir’in dünya ile bağlantısını kesti!

Taliban'ın bölgeyle telefon ve internet bağlantılarını kestiği gelen bilgiler arasında. Ayrıca Taliban'ın bölgeye yüzlerce militanını sevk ettiği biliniyor.

Taliban direnişin kalesi Pençşir’in dünya ile bağlantısını kesti!

Yerel halk ayrıca Taliban'ın bölgeye giden yolları kestiğini bunun da gıda fiyatlarının fırlamasına neden olduğunu iddia ediyor.

Taliban direnişin kalesi Pençşir’in dünya ile bağlantısını kesti!

Bu adım 'saldırı öncesi son hazırlık' olarak yorumlanıyor. İki tarafın da Afgan ordusundan kalan silahlara sahip olduğu ve bölgedeki çatışmaların son derece şiddetli olabileceği belirtiliyor.

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