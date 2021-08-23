SON DAKİKA: Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin: 31 Ağustos kırmızı çizgimiz! ABD ve İngiltere'ye ek süre tanımayacağız

AFGAN HALKININGÖÇ NEDENİ EKONOMİKMİŞ

Sky News'a konuşan Şahin, Kabil'deki havaalanındaki tahliyeler sırasında ülkeden gitmek isteyen Afganların oluşturduğu kaos görüntüleri için, "Batı ülkelerinde ikamet etmek istiyorlar. Bu bir tür ekonomik göçtür çünkü Afganistan yoksul bir ülke. Halkın yüzde 70'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Herkes müreffeh bir yaşam için Batı ülkelerine yerleşmek istiyor. Bunun korkmakla bir ilgisi yok." değerlendirmesini yaptı.