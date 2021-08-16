Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 16.08.2021 20:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.08.2021 20:40
    ABONE OL

    Pentagon'dan Kabil Havalimanı'na ilişkin açıklama: Türk ve diğer uluslararası güçler ile çalışıyoruz

    Son dakika haberleri... Afganistan'da yaşanan karışıklık sonrası ülkeden ayrılmak isteyenler Kabil Havalimanı'na akın etti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Havaalanında tüm askeri ve sivil uçuşların durdurulduğunu bildirerek, "ABD askeri güçleri, bölgeyi insanlardan temizlemek için Türk ve diğer uluslararası güçler ile çalışıyor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz" dedi.

    İHA
    Pentagon’dan ’Kabil Havalimanı’ açıklaması

    Afganistan'da yaşanan karışıklık sonrası Taliban başkent Kabil dahil birçok noktayı ele geçirdi. Ülkeden ayrılmak isteyenler Kabil Havalimanı'na akın etti.

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Havaalanı'na ilişkin açıklama geldi. Kirby açıklamasında,"Tüm askeri ve sivil uçuşların durdurulduğunu bildirerek, "ABD askeri güçleri, bölgeyi insanlardan temizlemek için Türk ve diğer uluslararası güçler ile çalışıyor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

    ABD, KABİL'E İLAVE 1000 ASKER DAHA GÖNDERİYOR
    Kirby, Kabil'deki Amerikalıların ve ABD'ye destek olan Afganların tahliyesinin sağlanması amacıyla ülkeye ilave 1000 asker daha gönderme kararı aldıklarını ve tahliye işleminin güvenli bir şekilde yapılmasının tek amaçları olduğunu belirtti.

    Kirby, bu kararla ABD yönetiminin tahliye operasyonu için Afganistan'a gönderdiği ilave asker sayısının yaklaşık 6 bini bulduğunu ifade etti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Biden’dan Afganistan açıklaması
    Haberler Dünya Pentagon'dan Kabil Havalimanı'na ilişkin açıklama: Türk ve diğer uluslararası güçler ile çalışıyoruz
        SON DAKİKA