Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan Afganistan açıklaması: En uzun savaşı sonlandırıyoruz

'GEREKİRSE HALKIMIZI YIKICI BİR GÜÇLE SAVUNACAĞIZ'

Joe Biden, Taliban'ın ABD vatandaşlarına saldırması veya Kabil'deki tahliye çabalarını engellemeye çalışması halinde ABD'nin 'hızlı ve güçlü' bir yanıt vereceği konusunda uyardı. Biden, "Gerekirse halkımızı yıkıcı bir güçle savunacağız ABD güçlerini geri çekmek için hiçbir zaman iyi bir zaman olmadı" dedi.

Biden, tüm tahliye çabaları başarıyla tamamlandıktan sonra ABD'nin geri çekilme misyonunu tamamlamaya ve 'Amerika'nın en uzun savaşını sona erdirmeye' devam edeceğini söyledi.

