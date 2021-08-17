Afganları ölüme terk eden Batı'dan "Afgan vatandaşları sınır dışı etmeyin" çağrısı

Mantoo, Afgan hükümeti, uluslararası örgütler veya uluslararası askeri güçlerle şu anda ve geçmişte bir ilişkisi olduğu algılanan kişilerin güvenliğinden de kaygı duyduklarını ifade etti.

Afganistan'ın büyük bölümünde güvenlik ve insan hakları durumundaki hızlı bozulmanın ardından ortaya acil insani bir durum çıktığını vurgulayan Mantoo, "BMMYK, daha önce uluslararası yardıma ihtiyacı olmadığı belirlenen Afgan vatandaşlarının zorla geri gönderilmesini durdurması için devletlere çağrıda bulunuyor." dedi.