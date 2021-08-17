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    • Dünya
    • 17.08.2021 15:51
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    • 17.08.2021 16:03
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    Afganları ölüme terk eden Batı'dan "Afgan vatandaşları sınır dışı etmeyin" çağrısı

    Hollanda, İsveç, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkeler, kendileri için çalışan Afganların dahil Kabil'den tahliyesini gerçekleştirmeyerek Afganları yüzüstü bıraktı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ise talepleri reddedilen sığınmacılar da dahil Afgan vatandaşlarının sınır dışı edilmesinin önüne geçmek için devletlere yönelik "tavsiye niteliğinde" bildiri yayımladı.

    BM’den ikiyüzlü açıklama

    Taliban'ın son bir ayda Afganistan'da vilayet merkezlerine ve 15 Ağustos'ta da başkent Kabil'e hakim olmasının ardından, BMMYK özellikle Avrupa ülkelerindeki Afgan sığınmacıların iade edilmemesi için çağrıda bulundu.

    BMMYK sözcülerinden Shabia Mantoo, kadınlar ve genç kızlar başta olmak üzere Afganistan'daki sivillere yönelik insan hakları ihlallerinden endişe duymaya devam ettiklerini söyledi.

    Mantoo, Afgan hükümeti, uluslararası örgütler veya uluslararası askeri güçlerle şu anda ve geçmişte bir ilişkisi olduğu algılanan kişilerin güvenliğinden de kaygı duyduklarını ifade etti.

    Afganistan'ın büyük bölümünde güvenlik ve insan hakları durumundaki hızlı bozulmanın ardından ortaya acil insani bir durum çıktığını vurgulayan Mantoo, "BMMYK, daha önce uluslararası yardıma ihtiyacı olmadığı belirlenen Afgan vatandaşlarının zorla geri gönderilmesini durdurması için devletlere çağrıda bulunuyor." dedi.

    Mantoo, BMMYK'nin, talepleri reddedilen sığınmacılar da dahil Afgan vatandaşlarının ülkelerine zorla geri gönderilmesini engellemek için tavsiye niteliğinde "a non-return advisory" başlığıyla bir bildiri yayımladığını kaydetti.

        Sözcü Mantoo, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Danimarka, Hollanda, Norveç, İsveç ve İsviçre gibi ülkelerin Afgan sığınmacıların sınır dışı edilmesini durdurduğunu sözlerine ekledi.

        AFGANLARI YÜZÜSTÜ BIRAKTILAR
        Hollanda'nın Kabil Büyükelçiliğinde çalışan Afganlar, ofise geldiklerinde Hollandalı personelin tamamının hiçbir şey söylemeden binadan ayrıldığını görünce şaşkına döndü. Kabil'den tahliye edilen İsveç Büyükelçiliği personeli, onlarla çalışan Afganların kurumsal e-posta hesaplarını engelledi, telefonlarına dahi çıkmadı. Fransa'nın Kabil Büyükelçiliğinin, Fransız ordusu için çalışan 60 tercümanı geride bırakması nedeniyle bu kişilerin tahliye edilmesi için change.org sitesinde imza kampanyası başlatıldı. İngiltere, Afganistan'da İngiliz kuvvetleri ve personeli için çalışan Afganların ülkeden güvenli şekilde çıkarılmasında geç kalmakla eleştiriliyor.

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