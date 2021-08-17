ABD’nin Afganistan’da çöken dış politikasının fotoğrafı! Dünya Biden’ın bu görüntüsünü konuşuyor

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20 yıllık ABD işgal düzenini, bir haftada ülkenin tüm vilayet merkezlerini ve başkent Kabil'i ele geçirerek sona erdiren Taliban hareketi, Washington'ın acizliğini ve kendisine güvenenleri yarı yolda bırakma alışkanlığını bir kez daha göz önüne serdi.