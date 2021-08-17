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Haberler Dünya ABD’nin Afganistan'da çöken dış politikasının fotoğrafı! Dünya Biden'ın bu görüntüsünü konuşuyor

ABD’nin Afganistan'da çöken dış politikasının fotoğrafı! Dünya Biden'ın bu görüntüsünü konuşuyor

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı. 8 Temmuz'da yaptığı konuşmada "Taliban'ın Afgan hükümetini yıkma şansı yok" diyen ABD Başkanı Biden, pazar günü Kabil'in düşüşünü Beyaz Saray'da boş gözlerle izledi. Bu kare için tüm dünyada "ABD'nin çöken dış politikasının fotoğrafı" yorumları yapıldı.

17.08.2021 10:17 - Son Güncelleme: 17.08.2021 10:43
ABD’nin Afganistan’da çöken dış politikasının fotoğrafı! Dünya Biden’ın bu görüntüsünü konuşuyor

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken; Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

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ABD’nin Afganistan’da çöken dış politikasının fotoğrafı! Dünya Biden’ın bu görüntüsünü konuşuyor

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken; Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

ABD’nin Afganistan’da çöken dış politikasının fotoğrafı! Dünya Biden’ın bu görüntüsünü konuşuyor

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

ABD’nin Afganistan’da çöken dış politikasının fotoğrafı! Dünya Biden’ın bu görüntüsünü konuşuyor

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

ABD’nin Afganistan’da çöken dış politikasının fotoğrafı! Dünya Biden’ın bu görüntüsünü konuşuyor

ÇÖKÜŞÜN FOTOĞRAFI
20 yıllık ABD işgal düzenini, bir haftada ülkenin tüm vilayet merkezlerini ve başkent Kabil'i ele geçirerek sona erdiren Taliban hareketi, Washington'ın acizliğini ve kendisine güvenenleri yarı yolda bırakma alışkanlığını bir kez daha göz önüne serdi.

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